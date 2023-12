Publicado 24/12/2023 00:00

“Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio”, Salmos 90.12



Mais um fim de ano chega. E neste período é normal vermos empresas realizando um balanço financeiro, a fim de analisarem indicadores referentes aos lucros versus prejuízo. As empresas precisam fazer este procedimento de acertos de contas para que se mantenham vivas e saudáveis no mercado.

É comum também se fazer acertos de contas em nossas finanças... quanto gastamos no cartão de crédito, ou quanto usamos de fato ou desperdiçamos de energia e água, alimentos, entre outras avaliações.



Na vida pessoal não é diferente, pois precisamos analisar pontos positivos e negativos para o crescimento profissional, cognitivo e pessoal. Quantos livros eu li neste ano? Quantas refeições realizei a mesa em companhia dos meus familiares? Quanto tempo de qualidade passei com minha família e amigos? Quanto tempo de qualidade vivi ou desperdicei em coisas que nada me agregaram? Cumpri as metas que estabeleci há um ano? Realizei ou procrastinei? Esta análise propicia meios para que a pessoa seja bem-sucedida diante das metas a serem alcançadas. Mas, em relação à vida espiritual, como fica esta questão? O que de fato fizemos com a nossa vida com Deus ao longo deste ano que se finda?



Vivenciei realmente mudança de vida? Em que nível de intimidade com Deus me encontro agora?

Podemos fazer uma análise de nosso balanço espiritual e diante dele sermos autênticos conosco mesmo em reconhecer como de fato estamos ou podemos simplesmente dar desculpas e seguirmos com falsas aparências. Vivemos em tempos proféticos onde o cenário mundial e a natureza nos apresentam sinais nos céus e na terra, evidenciando claramente as profecias preditas por Jesus em Seu Sermão de Mateus 24.



Verdadeiramente, é tempo de fazermos um balanço espiritual aprofundado de nossa vida com Deus. Neste tempo chamado hoje temos a oportunidade para o arrependimento e quebrantamento ou eximirmos as culpas e fingir que está tudo bem. O fato é que a escolha feita poderá conduzi-lo à entrada triunfal dos portões celestiais para as Bodas do Cordeiro ou simplesmente o impedirá de adentrar a tão esperada festa.



Spurgeon disse: “Esquadrinhar a ti mesmo não pode te causar nenhum dano. Nenhum comerciante jamais empobrece por revisar seus livros contábeis; poderia descobrir-se mais pobre do que pensava, mas não é a revisão dos livros que o empobreceu, pois ele se prejudicou por alguma prática comercial errada que ocorreu antes. Meu amigo, é melhor que conheças o passado, enquanto tenhas tempo para restaurá-lo, e não que continues com teus olhos vendados, esperando entrar pelas portas do Paraíso e descobrir teu erro quando, aí, já seja demasiado tarde porque a porta está fechada”.



O inventário espiritual é pessoal e intransferível. Neste findar de ano, analise, de 0 a 10, que nota você daria a si mesmo para seu relacionamento com Deus? Que nota você daria para as palavras que saem de sua boca ou de suas ações diante dos que estão em seu entorno? Que nota você daria para sua vida cristã?



O Noivo se aproxima com Sua comitiva angelical, para buscar a Sua noiva santa, irrepreensível, sem mácula (Ef 5.27). Ele dará o privilégio de adentrar os Portões da Cidade àqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro (Ap 22.14), que permanecerem fiéis até o fim.



Realize agora o seu balanço espiritual e neste Natal presenteie a sua vida com a mentoria de Cristo, debruce sobre Seus mandamentos e viva os Seus ensinamentos. Envolva-se com Ele, seja íntimo dEle, alimente-se do Pão Vivo, sacie-se em Sua fonte de águas vivas. Viva integralmente na companhia inseparável do Emanuel para que possa alcançar um coração sábio (Sl 90.12).



Seja fiel. Esteja pronto com ouvidos aguçados para a voz do arcanjo e coração queimando para o toque da trombeta (1Ts 4.16), pois apressadamente Ele vem! Pense nisso!



Tenha um Natal de indicadores de crescimento espiritual e um 2024 repleto de perspectivas para a eternidade com Cristo!



No amor de Cristo,

Bispo Abner Ferreira