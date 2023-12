Arte coluna Bispo Abner 31 dezembro 2023 - PAULO ESPER

Arte coluna Bispo Abner 31 dezembro 2023PAULO ESPER

Publicado 31/12/2023 00:00

"Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vocês", diz o Senhor. "Planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança." Jeremias 29:11.

Deixar o passado e construir o futuro é um processo de renovação e esperança, fundamental para o crescimento pessoal e coletivo. Cada um de nós carrega uma história, repleta de experiências e lições, mas é no presente que moldamos nosso futuro. A Bíblia oferece inspiração e sabedoria nesse caminho, lembrando-nos de olhar para frente com fé e determinação.

Filipenses 3:13-14 diz: "Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus". Este versículo é um poderoso lembrete da importância de deixar para trás o que não nos serve mais e abraçar as possibilidades que se abrem à nossa frente.

No mundo atual, repleto de desafios e mudanças constantes, manter o foco no futuro é essencial. O passado nos ensinou valiosas lições, mas não deve ser um lugar onde permanecemos. Como um farol de motivação e esperança, é importante encorajar uns aos outros a sonhar e planejar, com a confiança de que cada novo dia traz consigo a oportunidade para crescimento e renovação.

A construção do futuro envolve cultivar uma atitude positiva, estabelecer metas claras e tomar ações consistentes em direção a elas. Lembre-se de que cada passo, não importa quão pequeno, é um progresso. Provérbios 4:25-26 aconselha: "Olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Pense bem no caminho que você vai seguir, e todos os seus passos serão seguros".

É fundamental reconhecer que cada pessoa é capaz de superar suas adversidades e construir um futuro brilhante. É indispensável a resiliência, da fé e da ação. Ter a prática da gratidão e do otimismo, lembrando que cada novo amanhecer traz consigo uma nova chance de escrever a nossa história.

Encorajo-o a abraçar o potencial que reside dentro de você. Seja corajoso em seus sonhos e determinado em suas ações. O futuro é uma tela em branco, esperando para ser pintada com as cores da suas ações e atitudes imprescindíveis, use a criatividade e o seu propósito de vida. E lembre-se, em cada passo dessa jornada, você não está sozinho; a sabedoria contida na palavra de Deus é o seu guia e sustento no presente e uma fonte vigorosa no futuro.

Oração:

Senhor Todo-Poderoso, nós nos aproximamos de Ti com corações cheios de fé e olhos voltados para o futuro que Tu preparaste para nós. Guia-nos em cada passo de nossa jornada. Que possamos encontrar paz em meio às incertezas e força nas dificuldades. Dá-nos a sabedoria para reconhecer os caminhos que nos conduzem ao Teu plano e a coragem para seguir por eles, mesmo quando o caminho parece incerto. Em nome de Jesus, amém.