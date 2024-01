Abner21jan - ARTE KIKO

Publicado 21/01/2024

"Sabeis isto, meus amados irmãos; todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar." Tiago 1:19.

Em um mundo cada vez mais interligado, a comunicação eficaz é a base para o sucesso, tanto individual como coletivo. A história da Torre de Babel em Gênesis 11:1-9 oferece uma perspectiva interessante sobre isso.

Os construtores da torre de Babel, unidos por uma mesma língua, tinham a ambição de construir uma torre que alcançasse o céu. Mas a intenção deles não era simplesmente construir, mas fazer um nome para si mesmos, em vez de glorificar a Deus.

Por causa disso, Deus confundiu a língua e o povo se dispersou. É importante perceber que a comunicação é mais do que palavras. Isso inclui escuta ativa, empatia e capacidade de compreender as perspectivas de outras pessoas. A Torre de Babel nos ensina que a comunicação pode levar ao fracasso e à desconexão quando usada para fins egoístas ou para conquistar outras pessoas.

Hoje, sentimos a necessidade de construir pontes de comunicação eficazes em nossos ambientes de trabalho, na vida familiar e nas relações sociais. Efésios 4:29 diz: "Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas apenas as que sejam úteis para a edificação dos outros, para que deem graça aos que ouvem”. Isto sugere que devemos usar a linguagem para criar, não para destruir.

Como líderes, colegas, amigos ou familiares, temos a responsabilidade de utilizar a comunicação não apenas para informar, mas também para motivar, inspirar e unir. Ao fazer isso, não estamos apenas conversando.

Criamos um espaço onde todos se sentem ouvidos e respeitados. As lições da Torre de Babel ainda são relevantes hoje. A comunicação verdadeiramente eficaz não depende da uniformidade, mas da capacidade de compreender e respeitar as diferenças uns dos outros. 1 Pedro 4:10 diz: "Cada pessoa use os dons que recebeu para servir aos outros, servindo fielmente à multiforme graça de Deus que lhe é revelada". Isso também inclui como você se comunica.

Portanto, pense em como suas palavras e ações afetam as pessoas ao seu redor. Esforce-se para compreender antes de ser compreendido e use a comunicação para unir, fortalecer e inspirar. Afinal, a comunicação eficaz é a ponte para um mundo mais compreensível e conectado.

Oração:

Senhor Deus, agradecemos pela Sua sabedoria e orientação em nossas vidas. Ajude-nos a compreender o valor da comunicação efetiva, não apenas em palavras, mas também em atos e pensamentos. Que nossas palavras sejam sempre um reflexo do Seu amor e graça. Em nome de Jesus, amém.