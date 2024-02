Publicado 11/02/2024 00:00

Você se conhece? O autoconhecimento é fundamental para o seu desenvolvimento pessoal, sendo uma reflexão vital e essencial para administrar as complexidades da vida com sabedoria e integridade.

Hoje, quero refletir sobre autoconhecimento e escolha pessoal, baseando-me no texto relatado na Bíblia Sagrada, onde encontramos, em Mateus 19:16-22, um rapaz, denominado e conhecido como o "jovem rico", ele estava em busca do que todos nós desejamos, respostas para a vida, mais especificamente a eternidade.

"Que devo fazer para o céu ganhar?", ansiosamente o jovem perguntou. Jesus, calmo, sábio e sereno, o responde com outra pergunta. Cumpra a lei diligentemente e poderá ter a vida eterna. E o jovem, confiante, disse a Jesus que desde sua infância cumpria a lei sem em nada falhar.

Mas Jesus, conhecendo seu coração, foi cirúrgico em fazê-lo um pedido diante das virtudes a Ele apresentada:

"Vende tudo o que tens, distribua entre os pobres, e então me siga". Porém, quando o jovem cumpridor da lei ouviu o pedido, se entristeceu. As suas coerências não puderam vencer o apego que o possuía, as suas riquezas jamais poderiam fazê-lo melhor, nem tão pouco lhe dar a vida eterna.

Todo ser humano não consegue enxergar a verdade se for examinada de forma superficial. Diante das pseudos coerências, existirá sempre uma carência, aqui surge o vazio de todo mortal, para poder encontrar as respostas, é necessária uma reflexão espiritual e interior.

Esta reflexão é muito importante, serve como um espelho para as nossas próprias vidas, especialmente na gestão de emoções e na tomada de decisões éticas e morais, para que possamos entender como fazer boas e corretas escolhas que reverberarão valores e a busca por significado por toda uma existência.

O jovem rico se destacava por sua obediência aos mandamentos e sua busca por uma vida eterna, refletindo um desejo genuíno de viver de acordo com princípios elevados. No entanto, sua reação ao convite de Jesus para vender tudo o que tinha e segui-Lo revela o apego material e o medo da perda, que muitas vezes se sobrepõem aos nossos valores mais profundos. Aqui reside o primeiro ensinamento sobre autoconhecimento: reconhecer nossos verdadeiros apegos e como eles podem nos impedir de alcançar nosso potencial pleno.

Aperfeiçoar-se de forma ética e moral requer um exame honesto de nossas prioridades. Esta história nos convida a questionar: o que valorizamos acima de tudo? Estamos dispostos a abrir mão de confortos temporais em busca de riquezas eternas? Este é um exercício de autoconhecimento que desafia nossa compreensão sobre o que realmente importa.

Além disso, gerenciar as nossas emoções é crucial. O jovem rico, ao se deparar com a escolha de seguir Jesus, enfrentou um turbilhão de sentimentos, incluindo, possivelmente, medo, confusão e tristeza.

Aprender a identificar, aceitar e expressar nossas emoções de maneira saudável é essencial para uma vida equilibrada e para a tomada de decisões conscientes. A racionalidade e a fé cristã convergem aqui, ambas advogando a importância de compreender nossas emoções para melhorar nossa saúde mental e nosso bem-estar, mas principalmente a tranquilidade de nossa alma.

Para aperfeiçoar e encontrar o caminho do autoconhecimento, a prática da reflexão diária e do diálogo com Deus, mais conhecidos como oração, são fundamentais.

Elas nos permitem compreender nossas emoções e necessidades da alma, orientando-nos em direção a um propósito maior. A Palavra de Deus é repleta de sabedoria sobre a natureza humana, o propósito da vida e a importância de valores espirituais, oferecendo um sólido fundamento para o desenvolvimento pessoal.

Portanto, por mais que o caminho do autoconhecimento possa ser desafiador, ele é também profundamente enriquecedor. A história do jovem rico nos lembra que as escolhas mais difíceis muitas vezes levam às maiores recompensas. Nossa capacidade de crescer, mudar, escolher o caminho certo e administrar os apegos terrenos define o caráter e molda nosso destino.

Pai Celestial,

diante da Tua grandiosa presença, buscamos a sabedoria do autoconhecimento, reconhecendo-o como um caminho vital para as escolhas que moldarão nosso destino.

Ajuda-nos a confiar em Tua orientação em todos os momentos, que, através dela, possamos não apenas descobrir quem somos, mas quem Tu desejas que sejamos.

Em nome de Jesus, amém.