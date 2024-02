Bispo25fev - ARTE O DIA

Publicado 25/02/2024 00:00

"O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos". Provérbios 16:9.

Estabelecer metas é um plano que requer direção, persistência e clareza de visão, encontramos princípios que refletidos na história bíblica de Moisés e a condução do povo hebreu rumo à Terra Prometida.

A saída do povo hebreu do Egito rumo à Terra Prometida está descrita no Antigo Testamento, mais especificamente no livro de Êxodo 12:31-42 e Êxodo 13:17-22, que descrevem a travessia do Mar Vermelho.

Esse evento histórico, conhecido como Êxodo, ocorreu por volta do século XIII a.C. e é considerado fundamental na história do povo judeu, representando sua libertação da escravidão no Egito sob a liderança de Moisés, recebendo os Dez Mandamentos no Monte Sinai e culminando na entrada na Terra Prometida, conforme prometido por Deus a Abraão.

Esta narrativa, rica em ensinamentos e simbolismo, pode nos orientar na definição e conquista de nossos objetivos pessoais, nos negócios e coletivos, abordando questões de desenvolvimento ético, moral e emocional, sob a luz da sabedoria e da palavra de Deus.

Moisés tinha uma missão clara - conduzir o povo de Israel à Terra Prometida. Esse objetivo claramente definido serviu como bússola ao longo de sua condução, orientando todas as suas ações e decisões. Da mesma maneira, ao definirmos nossas metas, precisamos de uma visão clara e específica. Isso nos ajuda a manter o foco, evitando distrações e nos mantendo motivados, mesmo diante de obstáculos.

A difícil condução pelo deserto foi marcada por desafios e provações. No entanto, Moisés demonstrou extraordinária resiliência e persistência, atributos indispensáveis na busca de qualquer objetivo. Em nossas vidas, enfrentaremos dificuldades, mas é a perseverança, alimentada pela fé e confiança em Deus, que nos permitirá superar os desafios e alcançar nossas metas.

A liderança de Moisés foi pautada em princípios éticos e morais firmes, baseados nos mandamentos de Deus. Esta orientação ética é crucial ao definirmos e buscarmos nossas metas. Deve-se buscar a excelência, mas nunca à custa de nossos valores e princípios. O sucesso obtido por meios duvidosos é vazio e, frequentemente, insustentável.

Moisés também oferece lições valiosas sobre a gestão de emoções. Diante de reclamações e desafios, que propriamente seus liderados constantemente murmuravam, mesmos tendo provimento e conforto divino diante do lugar impróprio, Moisés soube lidar com suas próprias emoções e com as do povo que liderava, demonstrando a importância da paciência, empatia e compreensão. No contexto de nossas metas, aprender a gerir nossas emoções e as relações com os outros é fundamental para mantermos um ambiente saudável e propício ao alcance dos objetivos.

Finalmente, a história de Moisés ressalta a centralidade da fé e espiritualidade. A confiança em Deus forneceu a Moisés, e ao povo de Israel, força e orientação. Da mesma forma, ao buscarmos nossas metas, a fé pode ser uma fonte de força interior, inspiração e orientação divina, ajudando-nos a ver além das circunstâncias imediatas e a confiar no propósito maior que Deus tem para nossas vidas.

Em resumo, a história de Moisés e a Terra Prometida nos ensina sobre a importância de ter uma visão clara, de ser resiliente e persistente, de agir com ética e moralidade, de gerir adequadamente nossas emoções e de manter uma fé firme. Essas são lições profundas e atemporais, que, se aplicadas em nossa vida, podem nos ajudar a alcançar nossas metas.

Oração

Senhor Jesus, que possamos encontrar paz e sabedoria em meio aos desafios da vida, que tenhamos compaixão uns pelos outros e força para seguir em frente, buscando sempre o bem e a harmonia em nossas ações. Amém.