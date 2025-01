Publicado 12/01/2025 00:00

Recentemente, li um artigo que me trouxe reflexões valiosas sobre os desafios que enfrentamos na era pós-moderna. Vivemos tempos onde a tecnologia e o progresso parecem dominar tudo, mas, ironicamente, nos afastam do que realmente importa.

Trabalhamos incansavelmente, perseguindo conquistas passageiras, e muitas vezes negligenciamos as pessoas ao nosso redor.

A sociedade consumista nos ensina a valorizar coisas e não as relações. Isso transforma nossas atitudes em ações frias e indiferentes, nos fazendo perder o sentido de quem realmente somos. Mesmo com a tecnologia encurtando distâncias, estamos mais distantes emocionalmente uns dos outros e, pior ainda, de nós mesmos.

Precisamos parar e refletir: estamos vivendo ou apenas deixando a vida nos levar? Estamos sacrificando a essência do que significa ser humano na busca insaciável pelo “ter” e não pelo “ser”. As relações, que deveriam nos unir, tornaram-se voláteis, marcadas por superficialidade e desinteresse.

Esse comportamento nos coloca em uma situação trágica, onde alienamos uns aos outros e, ao mesmo tempo, nos desconectamos de nossa própria identidade. Na corrida por conquistas materiais, perdemos a profundidade e o propósito da vida.

É tempo de repensarmos nossas prioridades. Devemos nos reconectar com o que realmente importa – com Deus, com as pessoas e conosco mesmos. Somente assim, poderemos restaurar o equilíbrio e redescobrir o propósito da nossa existência.

Vamos Orar:

Senhor, ajuda-nos a valorizar o que realmente importa. Ensina-nos a olhar para os outros com amor e a viver uma vida com propósito, em um mundo tão cheio de superficialidade. Em nome de Jesus, Amém.