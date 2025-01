Publicado 05/01/2025 00:00

Esta na hora se levantar, sacudir a poeira e recomeçar. Não espere que o tempo mude sua vida; o tempo apenas passa. A mudança acontece quando você escolhe, com firmeza, abandonar aquilo que te afasta das realizações.

Na Bíblia sagrada, o manual do sucesso humano, em Filipenses 3:13-14, o Apóstolo Paulo diz: “Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo.” Isso é uma convocação para você: deixe o passado onde ele está. As mágoas, os erros, os fracassos – nada disso precisa definir seu futuro.

Mas deixe-me perguntar: o que está te prendendo? O orgulho? A falta de perdão? A preguiça? São essas correntes invisíveis que mantêm sua vida estagnada. E enquanto você continuar a arrastar esses pesos, nunca alcançará os objetivos de sua vida.

Você está disposto a mudar de vida ou continuará vivendo no ciclo da procrastinação?

Sabe por que muitos não experimentam o melhor em suas vidas? Porque estão ocupados demais justificando suas atitudes erradas e se acomodando na mediocridade. Mas a mediocridade não é seu destino.

Você foi chamado para viver uma vida abundante (João 10:10), para ser luz e sal neste mundo. E, convenhamos, como você pode iluminar se está mergulhado em desorganização, falta de foco e apatia?

Chegou o momento de encarar a realidade. Deus não tem pressa, mas também não trabalha com quem fica parado. Levante-se e organize sua vida. Arrume o quarto, reorganize sua mente, coloque ordem nas prioridades. Deus trabalha em ambientes de ordem, e onde há confusão, Ele não habita.

Pense bem: será que não é hora de parar de reclamar da vida que você tem e começar a construir a vida que Deus sonhou para você?

Mudar dói, sim. Requer esforço, sim. Mas você quer passar mais um ano lamentando, ou deseja, de fato, ser transformado? A decisão é sua. Deus já fez a parte d’Ele. Ele te deu vida, saúde, oportunidades. Agora é a sua vez de agir.

Não procrastine a mudança. O amanhã pode ser tarde demais. E lembre-se: “Não é pelo muito ouvir, mas pelo obedecer que o homem é justificado diante de Deus.” Então, aja! Hoje, agora, neste exato momento. Faça algo que demonstre que você está comprometido com a transformação.

Confie em Deus e prossiga. A colheita será conforme a semente que você plantar hoje. A pergunta é: que tipo de semente você está disposto a lançar a partir de hoje?

Pense nisso!

Oração

Senhor, fortalece-me para deixar o passado e avançar com fé e determinação rumo ao propósito que tens para minha vida. Em Nome de Jesus, Amém.