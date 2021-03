Senador Major Olímpio do PSL-SP está internado em UTI por conta da covid-19 Agência Brasil

Por Leandro Mazzini

Publicado 10/03/2021 12:00

A maioria dos brasileiros é a favor do lockdown, contrariando a fala recente do presidente Jair Bolsonaro de que o povo seria contra o fechamento dos serviços não essenciais. É o que revela sondagem nacional exclusiva da Paraná Pesquisas para a coluna. Entre os ouvidos, 56,8% são a favor dos decretos dos governadores que 'fecharam' os estados, e 39,8% se disseram contra; 3,4% não souberam responder. No recorte da pesquisa, observa-se que as mulheres (59,7%) são mais a favor do lockdown que os homens (53,6%).



Faixa etária



As restrições também são mais apoiadas pelos mais velhos. O índice sobe gradativamente nas cinco faixas etárias de 16 a acima de 60 anos, detalhados pela pesquisa. O leitor pode encontrar os detalhes no nosso portal.



Perfil



A Paraná ouviu 2.456 brasileiros por telefone, em 202 cidades dos 26 estados e DF, de 5 a 9 de março. A margem de erro é de dois pontos percentuais.



De herói a vilão



Como no Brasil nada segue o script, começou a crucificação do ex-juiz Sérgio Moro no Judiciário. Será punido o homem que tentou trabalhar contra a corrupção. A despeito de seus eventuais erros.



Aperto aéreo



São tempos de caixa apertado. Dos artistas que mais faturam com shows e direitos autorais, o sertanejo Fernando, da dupla com Sorocaba, sente falta do jatinho. Voou ontem na Azul (voo 4054) de Campinas para Brasília, com cara de poucos amigos.



Bom exemplo



O artista segue num vaivém entre as cidades por boa causa. Nesses tempos sem shows, luta por lei que beneficie o setor de entretenimento para evitar mais prejuízos à classe. O parceiro de palco Sorocaba já esteve com o presidente Jair Bolsonaro em janeiro.



Foco nacional



Após a visita de milhares de prefeitos e assessores ao Congresso Nacional (em especial à Câmara dos Deputados) nas últimas semanas, atrás de emendas parlamentares, a situação ficou complicada. Muitos estavam contaminados e assintomáticos. Centenas de assessores pegaram covid-19. Há gabinetes com dois, até três positivados.



Em tempo



Pelo menos cinco senadores tiveram confirmação da doença. E três deles estão internados na UTI: Alessandro Vieira (SE), Major Olímpio (SP) - FOTO - e Lasier Martins (RS).



Reforma é emprego



A Central Brasileira do Setor de Serviços (Cebrasse) enviou ofícios aos presidentes da Câmara e Senado defendendo a importância do projeto ‘Simplifica Já’, que contempla alternativa para a Reforma Tributária, em tramitação nas casas legislativas. No ofício, assinado também por 118 entidades, defendem o emprego como foco da Reforma Tributária e solicitam audiências com os presidentes das duas Casas.



Manifesto



Há dias, as entidades assinaram um manifesto em defesa do movimento ‘Simplifica Já’, que entre outros pontos inclui a desoneração da folha salarial. “Esse ponto, não contemplado nas PECs em análise, é considerado urgente no atual cenário em que a taxa de desemprego está em 14%”, afirma à Coluna o presidente da Cebrasse, João Diniz.



Termômetro



O assunto ferve nas redes sociais. Lula da Silva (PT) deve ser candidato a presidente ou não? Até ontem à noite, a enquete no Twitter @colunaesplanada tinha mais de 82,5 % votos a favor da candidatura do petista.



