Por Leandro Mazzini

Publicado 11/03/2021 12:00

O governador João Dória Jr (PSDB), de São Paulo, está no mais desafiador cenário de seu projeto presidencial. A volta do ex-presidente Lula da Silva à praça, agora elegível, mata o protagonismo do tucano contra o presidente Jair Bolsonaro. Lula foi claro e direto ontem ao criticar diferentes problemas do governo federal, em especial a demora da vacinação, o foco de Dória nos últimos meses. Enquanto isso, em outra frente, o tucano vê uma frente contra sua proposta dentro do PSDB. O grupo do senador Aécio Neves atuou forte e convenceu o jovem governador gaúcho Eduardo Leite a entrar no páreo como pré-candidato, dificultando negociações internas do governador paulista no ninho.



Cadê o Ciro?

O dia ontem foi de Lula da Silva, que transformou coletiva de imprensa em comício. Silenciou Ciro Gomes, e fez o presidente Bolsonaro usar máscara no Palácio.



Prestem atenção na bandeirinha com a cara de Lula metalúrgico e a palavra ‘Livre’ escrita em diferentes línguas. Será o marketing internacional do petista.



Vá entender

A despeito de todos os ataques de Ciro a Lula e ao PT, há um pequeno grupo dentro do PDT que deseja vê-lo vice do petista em 2022. Por isso Lula, num primeiro momento, titubeou ontem em criticar o pedetista. E pegou leve.



Cena dos sonhos

Lula será candidato, sim, já dizem grãos petistas. Mas para evitar guerra na rua, lançará um manifesto ano que vem conclamando à paz popular na praça. O presidente Bolsonaro poderia fazer o mesmo. Aliás, cenário dos sonhos de um país civilizado seria um marqueteiro juntar os dois, numa mensagem para a TV, pedindo calma à militância.



Nem tanto

O PT apostará no discurso de que Lula é inocente, embora, juridicamente, ainda não o seja. A canetada monocrática do ministro Edson Fachin manteve as provas da Lava Jato. A decisão está com o (a) futuro (a) juiz a ser sorteado, para acolher ou arquivar a denúncia do MPF na Justiça Federal do DF.



E eu?

O deputado federal Daniel Silveira está esquecido na cadeia no Rio de Janeiro, numa cela da PF. E segue a novela da vida real.



Mineirinho

“Nunca haverá um vice com o caráter e a lealdade do José Alencar”, soltou Lula na coletiva. O telefone de Josué Gomes, herdeiro empresarial e político do saudoso vice, disparou durante toda a tarde ontem. Josué é diferente do perfil do pai. Mais quieto.



Coisa de Estado

Em reunião recente com congressistas, o general Augusto Heleno, do GSI, disparou que os fertilizantes (o Brasil importa até 80% do produto utilizado nas lavouras ) é questão de soberania nacional.



Lei do gás

A Lei do gás deverá será votada hoje. Essa é a previsão do relator, o deputado federal Laércio Oliveira (SD-SE), após se reunir com os ministros Luiz Eduardo Ramos (Governo), Bento Albuquerque (Minas e Energia) e o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros.



Empregos

O projeto é considerado um dos mais importantes para a reindustrialização do país. Com a abertura do mercado de gás, estima-se geração de quatro milhões de empregos em dez anos. A hasteg #PLdoGasOriginal ficou por horas em 2º lugar no trending topics do Twitter.



