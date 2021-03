Por Leandro Mazzini

Publicado 12/03/2021 12:00

Brasília - Há uma preocupação velada – e plausível – dentro do governo federal sobre a entrega das vacinas encomendadas dos laboratórios que já tiveram autorização da Anvisa para negociar com o Ministério da Saúde. Ocorre que o governo brasileiro entrou por último na fila das compras, diante dos impasses variados – até o negacionismo do presidente da República e a sua notória desconfiança sobre o produto. Países da Europa que lideram os pedidos mal receberam metade das encomendas. O ministério divulga que comprou mais de uma centena de milhão de doses, mas não garante quando chegarão. É o maior mico da História da pasta. Não há confirmação da segunda dose suficiente.Enquanto isso, lobistas dos laboratórios estrangeiros que transitam no Ministério estão faturando US$ 0,50 (cerca de R$ 2,80) com a dupla dose negociada.Pelo menos 11 funcionários da Comunicação (Assessoria, Marketing, Cerimonial) do Ministério dos Direitos Humanos estão com covid-19. Todos foram para casa. A ministra Damares Alves mandou fechar os andares para limpeza ontem e hoje.O senador Humberto Costa (PT-PE), ex-ministro da Saúde, pediu ao MPF uma investigação sobre os gastos da comitiva do Spray a Israel.O presidente Jair Bolsonaro consultou o ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre ampliar o piso de R$ 80 mil para R$ 160 mil de faturamento para o cadastro dos pequenos como Micro Empreendedores Individuais (MEI). A proposta foi levada pelo presidente do PTB, Roberto Jefferson, que o visitou no Palácio do Planalto.Aliás, Jefferson segue no esforço de convencer Bolsonaro a se filiar ao PTB para disputar a presidência ano que vem. O presidente iniciou sua carreira política há mais de 30 anos na legenda, no Rio de Janeiro.Diretoria e conselheiros do Flamengo, clube que administra o estádio do Maracanã, não concordam com PL da Assembleia Legislativa do Rio que altera o nome da arena de Jornalista Mário Filho para Rei Pelé. Para eles, o rei do 'Maraca' é Zico.Sabem quem é um dos garotos-propagandas dos perfumes da Jequiti nos comerciais veiculados pelo SBT? O ministro das Comunicações, Fábio Faria, genro do dono da emissora. Ele aparece abraçando a esposa, Patrícia Abravanel.O prefeito de Araripina, a 682 km do Recife, na luta para manter o povo em casa diante da pandemia, baixou um decreto que proíbe a comercialização de bebidas alcoólicas em qualquer estabelecimento da cidade, do último dia 10 até dia 18. Quem desobedecer, pagará multa de R$ 20 mil, e o estabelecimento será fechado.Depois que o MP Estadual concedeu auxílio-saúde de até R$ 2 mil a todos os seus funcionários, conforme divulgamos, a benesse ganhou as mesas da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Deputados querem aumentar em 5% o subsídio usando esse artifício. Se passar, serão mais R$ 1.845 mensais na conta.Em Itaperuna (RJ), 112 anciãos com 120 anos se vacinaram em poucos dias. Depois o povo acusa as autoridades de inépcia na Saúde. Mas o MP e a polícia já investigam isso.Dezenas de hectares já foram queimados num incêndio iniciado há uma semana na reserva indígena de 100 hectares da Aldeia Velha, no distrito de Arraial D'Ajuda, em Porto Seguro. Os fortes ventos de março contribuem para o avanço das chamas.Esplanadeira# Americanas promove "A Maior Páscoa do Mundo", e lojas já vendem ovos. # Frazão Leilões vai leiloar, dia 18, dez imóveis do Banco Votorantim. # TIM pretende ampliar compromisso com os princípios de ESG (sigla em inglês para sustentabilidade e governança).