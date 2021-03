médica Raíssa Soares Reprodução de TV

Por Leandro Mazzini

Publicado 15/03/2021 12:00

Brasília - Com a escassez de vacinas contra o coronavírus no país, diante de encomendas atrasadas pelo Ministério da Saúde, na fila de espera dos laboratórios internacionais – e até para compra de insumos para fabricação no Brasil – começou no setor privado uma

corrida pelo “salve-se quem puder” atrás da imunização. A Advocacia Geral da União (AGU) recorreu na Justiça Federal de Brasília e acaba de derrubar duas liminares que concediam autorização para compras de lotes por um sindicato de motoristas de aplicativos de internet e pela Associação Nacional dos Magistrados Estaduais. Além de motivos óbvios para evitar o corporativismo numa crise de Saúde mundial, a AGU argumentou que a prioridade é de grupos de risco e para a rede de Saúde do país.



Pegou mal

A causa vencida pela AGU não só manteve o direito aos grupos de risco como, entre portas, envergonhou a Associação Nacional dos Magistrados Estaduais.



68,9%

Em Porto Seguro, onde a Secretaria de Saúde é comandada pela médica Raíssa Soares (FOTO), a rede municipal não alcançou a meta de aplicação de 85% das doses, e não receberá do Governo da Bahia novo lote, por ora.



O antes...

A doutora, simpatizante do presidente Jair Bolsonaro, é conhecida nas redes sociais, desde ano passado. Apareceu em uma entrevista, em vídeo, alegando risco de eventuais efeitos da vacina chinesa.



...e o depois

...Já como secretária de Saúde, ela surgiu este ano com um cocar de Pataxó na cabeça, numa aldeia, conclamando os indígenas a se vacinarem. Com a mesma CoronaVac.



Começou 2022

Movimentos de apoio ao presidente Jair Bolsonaro preparam manifestações dia 4 de abril em carreatas nas principais capitais, mesmo com os piores índices da pandemia. Indicam, porém, que não será passeata para evitar aglomerações. Já no extremo sul da Bahia, sindicatos de ruralistas apoiadores do presidente marcaram carreata para hoje em cidades como Eunápolis, Itamaraju e Itabela.

Chapa D’Oro?

Um restrito grupo ligado ao governador tucano defende uma chapa presidencial João Doria-Sérgio Moro. Seria a chapa Moria, mas com essa cacofonia, há quem defenda chapa D’Oro.



Sinal atravessado

O Ministério da Educação está prestes a encerrar as atividades da TV Ines, a TV dos surdos e mudos, afirmam fontes. O MEC tem demitido funcionários e por pouco não pagou o sinal de satélite há dias. Procurada, a assessoria da pasta não quis comentar.



Saiu na frente

A Prefeitura de Porto Velho (RO) largou na frente e comprou 400 mil doses da vacina Oxford/AstraZeneca, por R$ 20 milhões.

Dinheiro extra

O Governo do DF entrou na lista dos entes federados que vão abrir sua loteria via PPP. Pelo menos seis empresas já foram avalizadas para disputar a licitação.



Roleta perigosa

Gabigol e Mc Gui foram detidos em bingo clandestino em São Paulo. Quem conhece o mercado paralelo indica que o faturamento nesta casa onde foram flagrados seria de R$ 80 mil/dia, e que há outros 20 cassinos ilegais espalhados por endereços da capital.



Fla & Flu

O leitor Fabiano Duarte lembra com razão. Não é só o Flamengo quem administra o

Maracanã; o Fluminense é “sócio” da gestão. O Fla apoia o nome de Zico se o estádio mudar de nome, como tramita na Alerj. Qual seria a sugestão dos tricolores? E-mails para a coluna.



Esplanadeira

# A Insider e a C6 Bank criaram uma coleção com camisetas e frases em prol da Educação e a verba das vendas será revertida para a Fundação Amor Horizontal. # Lilian Ribeiro, apresentadora da Globo News, fala sobre “Mulher na sua tela”, dia 17, no canal CasaCom Conecta. # Arnaldo Bichucher, chefe de operações turísticas da Secretaria Municipal de Turismo do Rio, participa do projeto "Gente que faz", dia 18, no @embaixadoresrio. # Editora Colli Books promove campanha voltada para Dia do Consumidor, até hoje.