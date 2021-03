Ludhmila Hajjar, cotada para substituir Pazuello na pasta, negou nesta segunda-feira o cargo Divulgação

Por Leandro Mazzini

Publicado 16/03/2021 12:00

A primeira pergunta que o presidente Jair Bolsonaro fez à médica Ldhmilla Hajjar (foto) no

domingo à tarde na reunião do Palácio da Alvorada foi um “você sabe atirar?”. O tiro

verbal, de surpresa, assustou e doutora num momento dramático da saúde pública do

País. É o conhecido jeito de o presidente quebrar o gelo com desconhecidos, puxando

assuntos alheios, mas muito inconveniente para a ocasião. Hajjar foi indicada por Jorge

Moll, dono da rede hospitalar D’Or, entre outros padrinhos, onde ela trabalha e ganha

‘salário de jogador de futebol’, segundo fontes consultadas pela Coluna.



Só na brasa

No fim de semana, quando era citado como potencial novo ministro da Saúde, o deputado Luisinho nem pensava nisso. Passou o sábado e o domingo num churrasco com a família.



Apostas 1

Duas empresas de Minas Gerais e uma do DF, com sócios gregos e portugueses, estão

no páreo da licitação para a futura Loteria de Brasília.



Apostas 2

A loteria do Paraná vai ser recriada 14 anos depois de extinta pelo então governador

Roberto Requião. Os gregos são favoritos.



A conferir

O Ministério Público Federal desconfiou do novo formulário bem reduzido usado pelo

IBGE para recenseamento da população. A investigação começou em 2020, parou no

Tribunal de Contas da União, que o considerou suficiente para atender as demandas.



Sinal oscilando

O custo anual da TV Ines, dos surdos e mudos, para o Ministério da Educação, é de R$

8 milhões. O da TV Brasil é R$ 550 milhões, que paga R$ 12 milhões anuais em

aluguel. O MEC deve encerrar a TV de cunho social por corte de custos.



Ensino em casa

O Projeto de Lei que oficializa o Homeschooling no Brasil tem nova relatora na

Câmara, com tendência à aprovação. É a deputada Canziani (PTB-PR), em razão de a

deputada Prof. Dorinha ter assumido a Comissão de Educação.



Santuário$

Voltou à mesa das negociações a licitação para concessão da administração de dois

santuários ecológicos, hoje nas mãos do ICMBio: Aparados da Serra e Serra Geral, no

Sul do País. O STJ deferiu pedido de liminar do próprio órgão federal. Há duas

empresas no páreo, com experiência em outras gestões do modelo.



PdoB?

Roberto Jefferson, dono da legenda, quer alterar para Partido do Brasil o nome do

Partido Trabalhista Brasileiro.



Modo militar

Bolsonaro está oficializando, um pouco mais a cada dia, um governo civil controlado

por militares. Esse modelo tem assustado alguns grandes empresários do Brasil, a ponto

de questionarem como será uma transição de Governo caso seja derrotado ano que vem.



ESPLANADEIRA

# Conglomerado Alfa anuncia parceria com Verity. # Blue Sol, rede de franquias de

energia solar, lança o modelo Next. # OHB Gestão abre inscrições para webinar “O

Custo da Judicialização para o Mercado de Saúde Suplementar”, que acontece dia 31.

# Edino Krieger comemora 93 anos lançando coletânea de textos e CD, dia 17, em

concerto do Trio Aquarius na Sala Cecília Meireles. # O advogado João Paulo Todde

faz roteiro de 7 dias pela República Dominicana, a convite da Embaixada. Investidor

em diferentes ramos, ele negocia acordos com empresários locais até a próxima

sexta.