Brasília - O Ministério da Economia, em parceria com o BNDES, iniciou licitação para contratação de uma empresa especializada para elaborar o plano de regulamentação das apostas esportivas online. Conforme a coluna divulgou ontem, já são mais de 500 sites operando no Brasil, porém a maioria controlados por estrangeiros, com faturamento de até R$ 7 bilhões por ano, sem pagar impostos ou gerar renda e empregos no Brasil. Essa primeira fase do estudo será para apresentar uma plataforma com a quantidade de licenças a serem operadas nos estados, valores das mesmas e o tempo de duração.



Brecha bilionária

As apostas foram aprovadas na Lei 13.756/2018, tituladas como Apostas de Quota Fixa. Mas falta a regulamentação, e os magnatas estrangeiros faturam no Brasil nessa brecha.



Modelo brasileiro

Ainda de acordo o BNDES, o processo que permitirá a estruturação da plataforma já cadastrou 38 empresas interessadas em elaborar o plano.



Pela tangente

Enquanto isso, para não perderem mais espaço, empresários brasileiros articulam junto a 18 estados que vão recriar suas loterias, na tentativa de uma modalidade regional.



Duas datas

A Igreja no Brasil está revoltada com antecipação de feriado de Corpus Christi por alguns estados, em razão do combate à covid-19. A data milenar no calendário cristão é sagrada para a instituição e fiéis. Para todos os efeitos, o cidadão brasileiro vai celebrar dois feriados, incluindo o da data correta.



Sinistro

Em Divinópolis (MG), uma sirene em alto som, que alcança quilômetros de diâmetro, anuncia o toque de recolher do decreto municipal sobre restrições diante da covid-19.



Foi um guerreiro

Com a morte do senador Major Olímpio (PSL-SP) - FOTO -, o presidente Jair Bolsonaro perdeu um “aliado opositor”. Era o único bolsonarista que peitava ele e o questionava.



Fica a pergunta...

...por que o Congresso Nacional, um criadouro de coronavírus, não foi fechado totalmente até hoje? As dezenas de milhões de reais gastos em tecnologia para sessões e votações online não estão funcionando?



Novo mercado

A bancada do PSB quer a derrubada de parte do veto presidencial ao PL do Marco de Saneamento Básico que abre a iniciativa para setor privado. Pede prioridade aos estados de renovarem suas licenças com as estatais por mais 30 anos. Mantido o veto, haverá uma disputa entre empresas estatais e públicas que seriam prejudicadas.



Pandemia

O Jornal do Commercio, de Pernambuco, vai deixar de circular em versão impressa por duas semanas, por causa das restrições impostas no estado. Mas também já é um ensaio de mais um grande diário na migração para o online.



Morte lenta

A Lagoa do Bonfim, em Nísea Floresta (RN), está morrendo. Estudo do MP estadual, denunciado pelo PV, atesta vários motivos: furto de água, desmatamento, construções irregulares, esgoto clandestino e até o criatório desenfreado de viveiros de camarões. A lâmina d’água baixou 49%. A lagoa abastece 300 comunidades em 30 cidades.



Rota caribenha

A comitiva brasileira que visita autoridades na República Dominicana pretende criar a Câmara de Comércio entre as duas nações. Ontem, o grupo capitaneado, entre outros, pelo empresário João Paulo Todde, visitou a vice-presidente do país caribenho, Raquel Peña de Antuña.



Esplanadeira

# Evento 'O Cluster Digital' acontece domingo, no @ocluster. # FestRio Digital, tradicional festa judaica, acontece no domingo. # Almond Breeze lança Creme com Amêndoas. # A advogada Maria Emília de Rueda foi destaque no ranking Análise Advocacia Mulher, ocupando o top five na admiração por empresários do Brasil no setor econômico/financeiro e na especialidade Cível.



