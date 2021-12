A ministra da Mulher e Direitos Humanos, Damares Alves (FOTO), promove caravanas políticas em jatos da FAB - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A ministra da Mulher e Direitos Humanos, Damares Alves (FOTO), promove caravanas políticas em jatos da FABMarcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 06/12/2021 12:00

Brasília - Os deputados já chutaram o balde de 2021 e disfarçam uma presença em Brasília a partir de hoje, mas focam suas atividades nas bases eleitorais em ritmo de férias – e com foco nas pré-campanhas para ano que vem. A turma ficou aliviada com um Ato da Mesa (218/21) que adiou para 2022 a obrigatoriedade de “votação presencial no mérito das proposições”. Isso quer dizer que as excelências não precisam mais vir a Brasília. Os parlamentares podem continuar a marcar presença e votações remotamente. Já tem gente comprando passagens para praias do México e da Flórida, nos Estados Unidos.

No alambrado

O BB procurou a CBF para oferecer patrocínio à Seleção Feminina de Futebol e os diretores saíram da sede encostando no alambrado. A entidade esportiva quer dinheiro na conta, não prestação de contas.



Bolsa-Detento

O deputado Loester Trutis (PSL-MS) quer acabar com o famigerado Bolsa-presidiário, que custou R$ 3,6 bi ao Brasil nos últimos seis anos. Seu PL 2.426/21 em tramitação prevê, a priori, a suspensão do pagamento do benefício por quatro anos.

È finita

Com o fim de sua adidância na Embaixada em Roma, o delegado federal Fernando Segovia, ex-diretor geral relâmpago da PF na gestão Michel Temer, pode se lançar candidato à presidência da Fenadepol.



Damares Air

A ministra da Mulher e Direitos Humanos, Damares Alves (FOTO), promove caravanas políticas em jatos da FAB. Dados via Lei de Acesso à Informação mostram plano de voo eleitoral, com passageiros deputados, assessores, secretários. Nos últimos seis meses, 31 deputados caroneiros viajaram com a anfitriã, com média de 12 passageiros por avião.



Lotação aérea

Em 26 de agosto, Damares foi ao Mato Grosso do Sul para conferir “a real situação que assola os indígenas”. Levou a senadora Soraya Vieira Thronicke (PSL-MS), as deputadas Bia Cavassa (PSDB-MS) e Rose Modesto (PSDB-MS), e mais dez pessoas. Em agenda no Paraná, para “Visita Oficial aos Municípios de Cianorte, Paranavaí e Maringá/PR”, a ministra levou Filipe Barros (PSL-PR) e Ricardo Barros (PP-PR).

Tiros...

Os homicídios por armas de fogo oscilaram misteriosamente de 2015 a 2019, segundo dados do Atlas da Violência. Em 2015, foram 41.817 casos. Em 2016, 44.475 registros (+6,4%). No ano seguinte, 47.510 assassinatos (+6,8%). Em 2018, redução expressiva de 13% (41.179 casos). Em 2019, mais queda: 30.825 homicídios – menos 5,1%.



...nos dados

O que seria boa notícia é tido como potencial camuflagem da realidade. O Atlas alerta que a redução “deve ser vista com grande cautela”: Desde 2019 o Governo Bolsonaro já editou pelo menos 30 medidas que alteram o modelo de apuração de índices.



Turista na lama

Destinos turísticos internacionais do Sul da Bahia, as paradisíacas Praias do Espelho e de Caraíva, em Porto Seguro, viram inferno para turistas em dias de chuva. Em especial na ‘reta dos búfalos’ – o rio dos Frades alaga a estrada de terra. Há 10 dias, dois caminhões tombados e uma van atolada bloquearam a pista. O estado empurra a conta para a prefeitura, e a administração informa que passa o trator.



E você na fila

Game Talks BB, BB Game Series, Stream Battle BB etc. A gama de produtos do bancão oficial para os “gamers” vem de pesquisa do marketing: a instituição precisa investir neste mercado. Jovens consomem cada vez mais produtos via e-games. Enquanto isso, com 28 mil funcionários em home office, o cliente sofre na fila.



‘Refugiados’ daqui

A atenção do brasileiro para imigrantes estrangeiros não é a mesma a “refugiados” dentro do país. Sobrevivem com apoio da Igreja no DF há seis anos sete famílias expulsas por milícias de Campo Grande, no Rio. Um pai foi executado ao fugir para o Piauí. Outro, recusado no programa de proteção a testemunhas e segue escondido.



ESPLANADEIRA

# O Centro Cultural TCU encerra dia 18 a exposição “Ô Culpa”, do artista Rodrigo Koraicho e curadoria de Eder Chiodetto. # Yvonne Bezerra, do projeto Uerê, fala hoje sobre "Mulheres e Políticas", no @yvonnefarmor . # Centro de Abastecimento de São Pedro da Aldeia inicia atividades com 158 boxes e 28 lojas. # Gocil e Ancar Ivanhoe fecham parceria para vigilância de dois shoppings no Rio. # Acontece até o dia 12, no Rio, Festival Ilumina Zona Oeste. # Fintech Neon abre 90 vagas de trabalho para as áreas de tecnologia, jurídico, marketing e crédito.