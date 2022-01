José de Abreu - Divulgação

José de AbreuDivulgação

Publicado 04/01/2022 12:00

Brasília - O PRTB vive uma autofagia a cada dia pior para decidir que caminho trilhar em 2022. Irmão do falecido fundador Levy, Júlio Fidélix conseguiu reunir a maioria dos delegados e fundadores para destituir a presidente do partido, a viúva Aldineia Fidélix, que tem a companhia de casal de filhos na Executiva Nacional. O grupo de oposição tem novos nomes para o comando. Não há certeza de que, a se confirmar em ata e no TSE, o eterno nanico andará de mãos dadas com o presidente Jair Bolsonaro e com o vice-presidente Hamilton Mourão – por ora filiado, mas com um pé na porta de saída.



Atrás do teclado

O ator petista José de Abreu (FOTO) continua a briga virtual com o presidente Bolsonaro, via Twitter. Ontem exagerou, desejou a sua morte. E nem anda mais na rua, quando no Rio.



EUA & AL

Lula da Silva prepara viagem para os Estados Unidos. E dará uma pausa na agenda entre 10 e 12 de março para prestigiar a posse de Gabriel Boric no Chile, dia 11.



Para ricos

Paulo Guedes, chefão da Economia (para os banqueiros), segue a meta de pagar dividendos aos acionistas da Petrobras. Não move um dedo contra a alta tarifa de gás.



Nova roupagem...

Se a Operação Lava Jato não teve efeito judicial num país contraditório – onde se rouba com provas e ninguém vai preso – um efeito de curto prazo aconteceu na imagem de partidos (uns desfilaram nas celas, outros não). Pelo menos dez legendas trocaram de nome nos últimos três anos, e outras duas estão em tratativas.



...velhos conhecidos

O PTN virou o Podemos; Avante já foi PTdoB, o PEN passou a ser chamado de Patriota. O famoso PMDB voltou a ser MDB. Caso do PL, ex-Partido da República. O PP e PRB se alongaram em Progressistas e Republicanos, mais bonito de falar; PSDC, do Eymal, virou apenas DC.



E mais...

PPS tornou-se Cidadania. Brasil 35 é o novo Partido da Mulher Brasileira – que já teve apenas um deputado filiado. O PRTB tem tratativas para virar Aliança 28, e o PTB de Roberto Jefferson pretende ser chamado de AGIR.



Em ação

Muitos ainda se perguntam se a ajuda humanitária entre estados resolve algo, por ser território desconhecido de quem chega em missão. Eis prova da eficiência. Bombeiros do DF cedidos para a Bahia salvaram um homem numa enchente em risco de morte.



MERCADO

Ação verde

A greentech Radix Investimentos Florestais, que planta árvores na Amazônia Legal em sistemas de cotas, abriu a oitava rodada de crowdfunding de títulos verdes, a partir de R$ 690, que têm retorno financeiro estimado entre 12% a 16% ao ano. A cada oferta pública, 5% vão para um fundo socioambiental.



Povo nem aí

A despeito de tanto Fla x Flu nas redes sociais e bares sobre políticos, 57% dos brasileiros consideram o tema “política” pouco importante. É o que revela pesquisa do Instituto Locomotiva, em parceria com a Fundação Tide Setúbal.

ESPLANADEIRA

# OMS reconhece Síndrome de Burnout como doença ocupacional. # Novos Embaixadores do Rio de Janeiro tomam posse dia 15, em cerimônia virtual da Fundação Cesgranrio. # Fernanda Possa Gastronomia organizou mais de 50 buffets de Réveillon em Salvador, Arraial D’Ajuda e Trancoso, entre eles

para famílias de Luciano Huck e Bel Marques.