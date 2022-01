Carlos Lupi, presidente do PDT - Divulgação

Publicado 21/01/2022 12:00

Brasília - Apesar da divisão interna da Rede Sustentabilidade, o PDT mantém a intenção de “construir um caminho” com o partido de Marina Silva para a disputa presidencial em outubro. A afirmação é do presidente nacional do partido, Carlos Lupi. À coluna, o dirigente descarta qualquer possibilidade de integrar uma eventual federação partidária capitaneada pelo PT. “Estamos sempre dialogando com o PSB e a Rede tem conversado sempre conosco. A Marina é um excelente nome”, afirma Lupi.



Voto liberado

Dividida entre o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) e o ex-presidente Lula (PT), a tendência da Rede, hoje, é liberar o voto para apaziguar os ânimos internos.



Moderado

Ciro lança hoje, em Brasília, sua candidatura à Presidência. Já adiantou que vai fazer um discurso “forte”, mais sem perder a ternura. A versão moderada do pré-candidato do PDT está sendo moldada pelo ex-marqueteiro petista, João Santana.



Precatórios

A aprovação da PEC dos Precatórios (Emendas Constitucionais 113 e 114) abriu espaço para o aumento de despesas e piorou o quadro fiscal de 2022.



Incertezas

A constatação está no recente relatório da Instituição Fiscal Independente, vinculada ao Senado. “As incertezas são elevadas e o quadro de baixo crescimento dificilmente se alterará ao longo do ano”, diz a IFI.



É a eleição

Presidente Bolsonaro foi surpreendido ontem com pedido inusitado de eleitor no cercadinho do Palácio da Alvorada, e atendeu: presenteou o apoiador com sua gravata cor verde petróleo, retirada na hora.



Covid na cadeia

O ex-deputado federal Roberto Jefferson pegou covid semana passada na cadeia e se curou em três dias, segundo conta a quem o visita.



Lobo solitário

O ex-presidente Lula e a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, têm elevado o tom para que o PT evite contratempos com o PSB em Pernambuco. “Se o PSB decidir pela candidatura, Humberto está fora”, disse Lula, recente, se referindo ao senador Humberto Costa que, por ora, mantém a intenção de se lançar candidato.



Apagão

O Ministério da Saúde está na mira dos Ministérios Públicos Federal, do Trabalho e do Estado do Ceará. Em ofício encaminhado à pasta, os MPs dão prazo de cinco dias para que a pasta solucione o “apagão de dados”. O documento diz que, “apesar de o ministério ter afirmado o restabelecimento do sistema, os dados permanecem defasados”.



No vermelho

Pesquisa divulgada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) aponta que, em dezembro de 2021, 76,3% dos brasileiros estavam endividados. Na média anual, 70,9% das famílias apontaram terem dívidas com cartão de crédito, cheque especial ou crédito consignado.



ESPLANADEIRA

# Estão abertas, até o dia 28, inscrições para o Insurtech Innovation Program 2022. # Incorporadora e Construtora F2 doa materiais de construção para ONG Grupo Amigos da Praia (GAP) para ajudar na reconstrução de casas na Bahia. # Layers Education abre mais de 100 vagas de trabalho remoto e presencial. # Novo hotel Windsor Tower é aberto no Rio de Janeiro.