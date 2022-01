Eduardo Paes - Fernando Frazão/Agência Brasil

Publicado 07/01/2022 12:00

O presidente Jair Bolsonaro prometeu na campanha para sua eleição em 2018 trabalhar para proibir o indulto judicial para liberação de detentos dos presídios em datas festivas – o famigerado ‘saidão’. É lei e acontece no Brasil inteiro. Já eleito, em setembro de 2019, ao lado do então ministro da Justiça, Sergio Moro, o presidente disse que o único “saidão que pode existir é o da cela ao pátio da prisão”. Moro tinha pacote anticrime forte para aprovar no Congresso Nacional, incluindo o tema. Os mandatários fizeram de

cegos, o ministro foi abandonado e pediu demissão, o presidente ‘esqueceu’ o tema, e hoje ninguém mais toca no assunto.

Resultado

Milhares de presos, em todo o Brasil, não voltaram para as penitenciárias após o saidão de fim de ano. Muitos crimes registrados são de bandidos que deveriam estar na cela.

Rio sem rumo

Só no Estado do Rio de Janeiro, quase metade dos que saíram com o benefício – mais de 500 – ficou nas ruas, muitos condenados por roubos e homicídios.

Cenários

O prefeito Eduardo Paes (PSD) - FOTO - jura que continua no cargo. Mas não se assuste o leitor se surgir candidato ao governo do Rio, com Marcelo Freixo de vice e Lula de padrinho.

Aposta paralímpico

É um lobby (e que bom!) dos paratletas com a primeira-dama Michele Bolsonaro de madrinha nos bastidores (Aliás, ela tem mandado muito no Palácio). Entrou em vigor na quarta-feira a Lei 14.294, que destina mais recursos das loterias para patrocinar e promover esportes paralímpicos.

Do contra

Religioso e contra bingos e cassinos, o senador Eduardo Girão (Podemos-CE) não tem férias. Dia sim, outro também, espalha para WhatsApp de congressistas e publica nas redes sociais sua campanha e argumentos contra a liberação dos jogos.

Uma pergunta

O presidenciável Sergio Moro não se posicionou ainda se é contra ou a favor da legalização dos jogos de azar. A pauta mais importante do Congresso em fevereiro.



Exemplo

O apresentador de TV Luciano Huck fez teste de covid e gripe Influenza nos poucos convidados que entraram na casa que alugou na praia de Itapororoca, em Trancoso.

Nas montanha$

Empresários do setor imobiliário pressionam o Governo de Minas a construir avenida sobre uma ferrovia pouco usada por mineradora, em Nova Lima, região metropolitana de BH. A área tem alto valor de venda residencial. Mas há resistências de vizinhos e ambientalistas. O governo federal, dono da área, marcou leilão para março.

Hamburguer social

A turma do McDia Feliz está confiante para 2022 da campanha que há 33 edições faz doações para o Instituto Ronald McDonald. De 2017 a 2021, já foram arrecadados cerca de R$ 92 milhões – subiu 13% ano passado em relação a 2020. “O crescimento mostra que a população está comprometida a contribuir com projetos em prol da Saúde e Educação”.



ESPLANADEIRA

#Group Software registra crescimento de 55% no faturamento e apresenta aumento de 60% na carteira de clientes.#Beatriz Ambrósio assume como head de marketing e comunicação da Layers Education. #Austral Re contrata Alessandra Monteiro como nova diretora de Vida e Saúde. #Dra. Vanessa Jaccoud lança aplicativo 'Sóuma perguntinha' para cuidados com saúde mental.