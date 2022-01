Kátia Abreu - Marcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 10/01/2022 05:00

Está na mesa do ministro das Comunicações, Fábio Faria, o Plano Nacional de Outorgas

de rádios comunitárias para 2022, com seis editais programados até novembro a fim de

contemplar 432 cidades. É um presentão para os políticos e líderes de bairros populares

e um canhão nas mãos do presidente Jair Bolsonaro em ano de eleição. Esmiuçando a

lista, descobrem-se curiosidades e coincidências. O Rio Grande do Norte, por exemplo,

reduto político do ministro, ganhará 27 novas rádios. Um número significativo em

relação a outros Estados – o Acre e Amapá terão só uma rádio, e Rondônia ficou de

fora. Cravada no sertão de Pernambuco, Garanhuns, cidade natal de Lula da Silva, terá

uma emissora, e do outro lado, em alto-mar, Fernando de Noronha sediará outra.

Brasil das rádios

Ao todo, 237 cidades ganharão sua primeira emissora. A meta do Governo é autorizar

outorgas para cobrir 70,1% dos municípios brasileiros até o fim do ano.

No mais...

... Desde 1998 já foram concedidas 4.933 concessões de rádios no País. Muitas, sem

segredo, nas mãos de famílias de políticos.

Refém de Kátia

O Itamaraty está em polvorosa com a derrota da senadora Kátia Abreu (Progressistas-

TO) para o TCU. Ela fez um esforço para aprovar mais de 20 embaixadores em duas

longas sessões, como parte de um acordo para ganhar os votos dos governistas. Deu em

nada, pelo notório.

Tá brava

Derrotada, Kátia tem mais um ano à frente da Comissão de Relações Exteriores e já

devolve a gentileza do lobby sem resultados. Adiou de dezembro para fevereiro a

sabatina de 13 diplomatas, na fila para nomeações em importantes embaixadas. A

senadora já foi aliada de Dilma Rousseff, Michel Temer e, com a bancada do

agronegócio, tenta ser amiga de Bolsonaro. E anda brava.



Cupido

No vaivém de egos publicitários dos que se consideram padrinhos da aproximação de

Lula da Silva com Geraldo Alckmin, o verdadeiro cupido se omite, com a humildade da

alma de quase-padre. Foi Gabriel Chalita quem fez a ponte entre eles para a primeira

reunião. E ganhou pontos com ambos. O ex-deputado federal não revela planos.

Forno eleitoral

Capitaneados pelo PT, partidos de esquerda estão perto de formalizar federação para as

eleições. A despeito da eventual chapa Lula-Alckmin – que espantou a todos –

participam das conversas lideranças petistas, do PSB e do PCdoB. A REDE pode

compor, e o PDT foi escanteado.

Afogados no píer

A suspensão de viagens de transatlânticos no litoral por causa da variante Ômicron deixa

artistas em situação ruim. Cantores como Leonardo e Bruno & Marrone venderam

shows para cruzeiros. O cachê não sai por menos de R$ 200 mil. O calendário de shows

‘al mare’ para 2022 está lotado.

Mais essa

Na onda de erros do presidente no combate ao coronavírus, um passa despercebido pela

população, mas não para a indústria que já chiou. O Decreto 10.923, de 30 de dezembro,

no apagar das luzes de 2021, revoga em abril próximo o decreto de 2020 que zerou

alíquota de IPI para artigos de laboratório, de farmácia, e para luvas e máscaras.

E o cumpra-se?

Um relatório da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza revela que, enquanto

60,1% das 334 Unidades de Conservação públicas federais do País possuem planos de

manejo, apenas 13,7% delas fizeram a revisão do documento, conforme prevê a Lei

9.985/2000.



