Diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antonio Barra Torres Jefferson Rudy/Agência Senado

Em meio ao embate entre o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antonio Barra Torres (FOTO), parlamentares governistas falam em ressuscitar um projeto que possibilita a exoneração de dirigentes de agências reguladoras. A “reação”, ventilada em grupos de deputados, senadores e aliados bolsonaristas, ganhou força após a contundente carta de Barra Torres, na qual pediu retratação de Bolsonaro sobre supostos interesses do órgão com a aprovação da vacinação de crianças contra o covid-19.



Voto de censura

O projeto (PLS 507/2007) tramitou no Senado durante sete anos e foi arquivado em 2014. O texto previa a aprovação de voto de censura por dois terços dos membros do Senado como hipótese de exoneração de dirigentes das agências.



Blindados

Conforme a atual legislação, os conselheiros e diretores de agências reguladoras só podem perder o cargo em caso de renúncia, condenação judicial transitada em julgado ou processo administrativo disciplinar.



Como assim?

A afirmação do deputado Paulinho da Força de que as centrais não defendem a revogação – “mas sim mudanças” - da Reforma Trabalhista pegou as entidades de surpresa.



Desastre

É que seis centrais – inclusive a Força, da qual Paulinho é presidente licenciado – classificam a reforma aprovada no governo de Michel Temer como “desastre para a classe trabalhadora” e defendem que seja revogada, assim como fez o novo governo da Espanha, de centro-esquerda.



Ciro e Rede

Caciques do partido Rede Sustentabilidade não descartam, mas veem como “incompatível” a possível chapa presidencial formada por Ciro Gomes (PDT) e Marina Silva. Para avançar, dizem, Ciro terá que ser mais incisivo na defesa da sustentabilidade e outras bandeiras ambientais sustentadas pela Rede.



Apagão

Líder do PT na Câmara, o deputado Reginaldo Lopes (MG) encabeça a coleta de assinaturas para viabilizar a criação da CPI do Apagão de Dados do Ministério da Saúde. “O Brasil precisa saber se informações sobre vacinação, internações e indicadores de gestão foram comprometidas”, afirma.



Foram 324, Bolsonaro

Um levantamento do Portal da Transparência do Registro Civil revela que as crianças entre cinco e 11 anos totalizaram 324 falecimentos por covid-19 desde o início da pandemia. Dias atrás, o presidente Jair Bolsonaro (PL) disse desconhecer a ocorrência de mortes de crianças infectadas pelo covid.



Roadshow

A Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos (SEPPI) vai promover Roadshow, em fevereiro, para esclarecer dúvidas referentes ao projeto e ao processo de concessão do Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná. A realização do leilão está agendada para 22 de março.



Inflação

Estudo feito pela Belo Investment Research mostra que o termo “inflação” foi o mais pesquisado na internet, mais publicado pela mídia e até mais utilizado pelos políticos na Câmara dos Deputados nos últimos seis meses de 2021. O Índice de Interesse Online no Google no Brasil subiu 50,9% em relação aos primeiros meses.



ESPLANADEIRA

