Ex-ministro da Educação, Mendonça FilhoMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 13/01/2022 12:00

Na contramão do avanço das infecções e internações provocadas pela variante Ômicron do coronavírus, hospitais de capitais e municípios tiveram que fechar leitos de UTI após o encerramento dos contratos com o Ministério da Saúde no dia 31 de dezembro de 2021. Em Senador Canedo (GO), 20 unidades de terapia intensiva do Hospital das Clínicas (HC), administrado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares

(EBSERH) do Governo Federal, foram desativadas. Por falta de repasse de recursos da União, os leitos Covid-19 nas Santas Casas de Adamantina e Osvaldo Cruz, em São Paulo, também foram fechados em 1° de janeiro.



Beneficente

No Hospital Bom Jesus, mantido pela Associação Beneficente de Saúde do Oeste do Paraná (Hoesp), leitos de UTI Covid-19 Adulto também foram desativados na última semana. E Pernambuco atingiu o maior número de pessoas com problemas respiratórios internadas em UTIs, em seis meses.



Cenário

Conforme recente boletim da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), ainda que não provoque muitos casos graves e fatais, a variante poderá “sobrecarregar o sistema de Saúde, caso ele não esteja preparado para enfrentar este novo cenário”.



Chapa

Ex-ministro da Educação no governo de Michel Temer, Mendonça Filho (FOTO) tem se cacifado como possível nome do União Brasil para compor a eventual chapa presidencial encabeçada pelo ex-juiz Sergio Moro.



Encontro

O ex-ministro mantém diálogo constante com Sergio Moro desde o encontro que tiveram há pouco mais de um mês, em Recife, quando o ex-juiz lançou seu livro na capital pernambucana. Além de Mendonça, o presidente do União Brasil, Luciano Bivar, e o ex-ministro, Luiz Henrique Mandetta, são cotados para a eventual chapa.



Entrelinhas

Além da troca de elogios, a presidente do PTB, Graciela Nienov, deixou um recado nas entrelinhas da recente conversa com o presidente Jair Bolsonaro (PL): o partido quer ser lembrado, em abril, quando titulares dos ministérios sairão para disputar as eleições.



Chuvas

Os deputados Elias Vaz (PSB-GO) e Camilo Capiberibe (PSB-AP) enviaram requerimento ao presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, com pedido de convocação da Comissão Representativa - instalada nos períodos de recesso parlamentar - para debater soluções aos estados que estão sofrendo com as fortes chuvas no país.



Veto

A portaria da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) que permite a regularização de empresas do Simples “auxilia” os pequenos negócios que estão com seus débitos já inscritos em Dívida Ativa da União, “mas não resolve a situação dos débitos que ainda estão na Receita Federal”. A crítica é do presidente do Sebrae, Carlos Melles, ao defender que o Congresso derrube o veto de Bolsonaro ao Refis.



Mínimo x inflação

O valor do salário mínimo estipulado pelo governo federal em 2022 é de R$ 1.212, mas a quantia não é suficiente nem mesmo para repor a inflação de 2021, que fechou em 10,06%. Para isso, o piso deveria ser de R$ 1.213. Pelo terceiro ano consecutivo, o valor não teve aumento real.



No escuro

Furto de cabos que deixou no escuro a ponte JK, em Brasília, é um cuspe na sociedade brasiliense. A polícia está às cegas também, pelo que parece. Além dos 4km furtados à luz do dia, foram 19 km em 2021.



ESPLANADEIRA

# A ONG Visão Mundial lançou o “Ven, Tú Puedes!” para apoio a migrantes venezuelanos vítimas de violações trabalhistas no Brasil. # A plataforma de cursos do Itaú Social (Polo) atingiu 100 mil usuários, com 80 mil certificados para profissionais de Educação e do terceiro setor. # O Ministério Público do Trabalho na Paraíba notificará todas as empresas de João Pessoa a apresentarem o comprovante de vacinação de seus colaboradores contra a covid-19. # Fundada em 29 de janeiro de 1997, a Rádio Senado lançou um site para comemorar seus 25 anos. Nele, estão disponíveis fotos, áudios históricos e depoimentos (https://www6g.senado.gov.br/radio25anos/).