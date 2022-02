Publicado 07/02/2022 05:00

O Instituto Nacional de Reforma Agrária é uma grande imobiliária urbana e ninguém sabia, até a Resolução nº 4, na qual o órgão doou à Secretaria de Patrimônio da União 80 imóveis em localizações privilegiadas em Brasília. Na lista encontram-se joias cujo valor de venda pode ultrapassar R$ 400 milhões. São 50 terrenos – 19 no Lago Norte, e 31 no Lago Sul, bairros supervalorizados com suas mansões. O documento revela parcerias inusitadas, como dois grandes lotes no Setor de Autarquia Sul, cedidos, por cinco anos, para a Justiça Federal usá-los como estacionamento.

Lupa



Consta na planilha de palacianos que o INSS tem bens mal aproveitados para o caixa do Tesouro. A lupa para venda de ativos encontrou curiosidades.



Praça



No interior, um prefeito se apossou de área do órgão e construiu uma praça. No Rio de Janeiro, o INSS é dono, acredite, de um cemitério. Construído por administração de anos atrás num terreno da União.



Indígenas



Desde o início da pandemia de Covid-19, a FUNAI encontra resistência de parte dos indígenas para vacinação. Fake news de que as doses matariam circularam até em aldeias quase-urbanas, como em Porto Seguro (BA). Mas houve avanços.



Doses



O Ministério da Saúde, que controla a Secretaria Especial de Saúde Indígena, crava que 91% deles tomaram a 1ª dose, 85% a segunda e 34% receberam a de reforço. O desafio agora é convencer os pais a vacinarem os filhos. Até a última semana, 69% dos adolescentes de 12 a 17 anos já receberam duas doses.



Óleo derramado



Até hoje a PF não descobriu qual navio derramou toneladas de piche na costa do País. O governo quer mostrar serviço, diante de novas manchas que apareceram em praia do Nordeste. Saiu do prelo o Decreto 10.950, que cria o “Plano Nacional de Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo em Águas sob Jurisdição Nacional”.



Omertà



No dia 14 de março completam-se quatro anos do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, no Centro do Rio. Dia 12, serão três anos da prisão do matador, Ronnie Lessa. Ele segue numa ormetà digna de filme de mafiosos. Ninguém na polícia sabe (ou não quer saber) quem encomendou o crime bárbaro.



Hopi Hari



A assembleia de credores do Grupo Hopi Hari, parque temático localizado em Vinhedo (SP), aprovou o plano de Recuperação Judicial apresentado pela atual gestão. O parque fechou o ano de 2021, em plena pandemia, com faturamento de R$ 98 milhões e R$12 milhões de lucro.



Em vão



Parlamentares bolsonaristas protocolaram projeto para incluir o nome do autointitulado filósofo Olavo de Carvalho no Livro dos Heróis da Pátria. Em vão: a lei não permite que se faça isso, hoje. Para ser inscrito, o falecido só pode ser homenageado a partir de 10 anos após sua morte. E que tenha feito, comprovadamente, algo pelo bem da nação.



Bom negócio



Há décadas, cartórios são grandes negócios (antes hereditários, agora por concurso). Ao cidadão só não é cobrado o ar que respira dentro do estabelecimento. Não é surpresa, então, o que fez o TJMG. Sem alarde, aumentou em 20% as taxas e emolumentos para a alegria dos tabeliães mineiros, e para o peso na carteira de quem precisa.



Fala, juiz



A Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) e a Universidade de Brasília (UnB ) vão coletar, nos próximos dias, as percepções dos juízes brasileiros sobre a transformação digital do Poder Judiciário, sobretudo após a pandemia de covid-19. O questionário será encaminhado por e-mail a todos os magistrados.



“Whisky”



Um juiz do Trabalho da Bahia sublinhou em despacho, após audiência ser adiada, que ele e a secretária poderiam aproveitar o respectivo tempo para atividades lúdicas, como “tomar duas ou três doses de whisky, não mais que isso”.



Banca



Frederick Wassef, advogado do presidente Jair Bolsonaro (PL), foi visto saindo de uma Porsche em estacionamento de um hotel em São Paulo e saiu – com sua banca de sempre – em direção aos bares da região.





Até o fim

Ciro Gomes (PDT)José Cruz/Agência Brasil

Ciro Gomes é candidato a presidente pelo PDT e vai até o fim. É o que dizem pedetistas do Congresso. Embora oscile entre o quarto e quinto lugares nas pesquisas, o presidenciável puxa votos de legenda para os candidatos a deputados nos Estados.

ESPLANADEIRA

# BenCorp compra startup de gestão de saúde ocupacional, a Onyma.

# Instituição SOS Dental Social faz parceria com prefeituras do interior.

# Estão abertas até dia 9 inscrições para Desafio Setorial de Cibersegurança, da Energy Future.

# Newa lança série ABC da Diversidade no YouTube.

# ENS recebeu nota máxima do MEC para oferta do curso on-line de Graduação Tecnológica em Gestão de Riscos Logísticos.