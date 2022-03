Ex-presidente Lula - Reprodução

Ex-presidente LulaReprodução

Publicado 18/03/2022 12:00

Brasília - Dois advogados respeitados na classe e na academia jurídica estão conversando muito e abrindo portas de tal forma que um deles já ressurge fortíssimo candidato a futura vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). Heleno Torres - o cotado - e Marco Aurélio Carvalho seguem afinados em telefonemas e reuniões, segundo amigos de São Paulo. Carvalho, aliás, é citado para ministro da Justiça.



Eventual

Ambos, porém, nutrem os sonhos à espera de eventual eleição de Lula da Silva (FOTO) como presidente.



Indicações

Lula foi o presidente brasileiro que mais indicou ministros para a Suprema Corte. O ex-presidente, que governou o Brasil de 2003 a 2010, emplacou oito magistrados.



Vendeta

O deputado Aécio Neves exala vingança ao tentar derrubar a candidatura presidencial de João Doria e emplacar Eduardo Leite, derrotado nas prévias. À época do escândalo da JBS, em 2017, Doria foi o primeiro a bradar pela expulsão do mineiro do partido.



Pesquisa x engajamento

Se nas recentes pesquisas de intenção de voto o ex-presidente Lula da Silva lidera com folga a corrida eleitoral, nas redes sociais o cenário é diferente. Num rápido comparativo das últimas dez postagens realizadas no Instagram, a página de Jair Bolsonaro apresenta um engajamento bastante superior se comparada à conta do petista na mesma rede social.



Militância virtual

Foram 3.754.531 curtidas para Bolsonaro contra 1.098.880 de Lula. Diante da liderança com folga do atual presidente nas redes sociais, o PT reforçou a equipe que administra as contas oficiais do partido e de Lula. Nas eleições presidenciais de 2018, segundo

pesquisa do DataSenado, as redes sociais influenciaram o voto de 45% da população.



Missão

O presidente Jair Bolsonaro (PL) conversa com os comandantes da Três Forças Armadas para definir o sucessor de Braga Netto, que deixa a Defesa em abril. O chefe do Exército, Paulo Sérgio Nogueira, é o mais cotado.



Havan

O Ministério Público do Trabalho obteve uma liminar contra a Havan, determinando que a empresa afaste imediatamente do trabalho presencial os funcionários que se recusaram a tomar a vacina contra a covid-19, exceto em casos justificados com declaração médica fundamentando a contraindicação descrita na bula do imunizante.



Terra à vista!

O governo federal enviou ao Congresso dois pedidos de autorização para a compra de terra por estrangeiros. A chancela do Legislativo é uma exigência da Lei da Reforma Agrária para propriedades de médio e grande porte.



Muitos hectares

A primeira aquisição, de uma área de 2,2 mil hectares em Rio das Flores (RJ), poderá ser feita por uma empresa com sede nas Ilhas Virgens Britânicas (Caribe). A segunda autorização envolve um imóvel rural de 323,3 hectares em Corguinho (MS), que passaria a ser propriedade de um cidadão norte-americano.



EBC condenada

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) foi condenada pela Primeira Turma do TRT da 10ª Região por assédio moral. A decisão de segunda instância modifica o entendimento inicial, que inocentou a estatal. A EBC foi condenada a pagar R$ 200 mil pelas mais variadas práticas abusivas e situações vexatórias contra seus colaboradores.



Rombaço

Relatório econômico da Instituição Fiscal Independente (IFI) sobre as contas do governo federal revela dados preocupantes. O déficit primário (a diferença entre despesas menos receitas, tirando os juros) deve saltar de R$ 76,2 bi par R$ 108,1 bi. São os efeitos da guerra na Ucrânia e do reajuste nos combustíveis. Além disso, a inflação seguirá em alta.



Mamata

No livro “Nas asas da mamata”, os jornalistas Eduardo Militão, Eumano Silva, Lúcio Lambranho e Edson Sardinha revelam situações em que voos da FAB ou os jatinhos do Congresso - nos quais há menos transparência sobre passageiros e gastos -, serviram

para fazer viagens de propósito no mínimo duvidoso. A coluna recomenda.



# Motor Group Brasil abre amanhã filial em Teresópolis (RJ). # Rio Indústria doa 120 pás mecânicas para ajudar nas escavações em Petrópolis, no Rio. # Encerram amanhã exposições Identidade Coletiva II, de Bere, e Abstracionismo Gráfico, de Carlos Formiga. # Escritora carioca Barbara Strobl lança livro "A arte da guerra na política". # Beegin abre captação no ramo de animais, a Padaria Pet. # Prêmio Yedda Maria Teixeira 2022 acontece dia 20 no Canal dos Embaixadores de Turismo do RJ.