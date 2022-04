Ex-governador de São Paulo João Doria - Valter Campanato/Agência Brasil

Publicado 13/04/2022 12:00

Brasília - A pouco mais de um mês da definição do nome que irá encabeçar a chapa presidencial, partidos que integram a chamada terceira via – PSDB, União Brasil, MDB e Cidadania - entraram em rota de colisão. Recentes declarações do ex-governador João Doria, suscitando que ele será o candidato, desagradaram caciques das outras legendas, em especial Simone Tebet (MDB-MS) que não abre mão de liderar o grupo na disputa ao Palácio do Planalto.



Bivar

Diante da disputa no PSDB – entre Doria e Eduardo Leite – e da falta de apoio a Tebet por parte do MDB, Luciano Bivar (União Brasil) pretende encabeçar a chapa.



Pesquisas

Além de engarrafada, a terceira via segue inexpressiva nas pesquisas. Doria e Tebet, conforme dados da sondagem XP/Ipespe, têm 6% e 2% das intenções de votos, respectivamente.



Prole

O futuro político de filhos é o principal elo do apoio de caciques do MDB a Lula. Renan aposta na força do petista em Alagoas para emplacar Renan Filho no Senado. E José Sarney quer a filha, Roseana, na Câmara.



Pastore$

O escândalo da intermediação na destinação de verbas do Ministério da Educação por pastores terá novos capítulos nas próximas semanas. É que, embora recentes, as investigações da Polícia Federal e do Ministério Público Federal já avançaram e devem entrar em fase de diligências.



Cerco

O inquérito da Polícia Federal e a apuração do MPF miram os pastores Gilmar Santos, presidente da Convenção Nacional de Igrejas e Ministros das Assembleias de Deus no Brasil, e Arilton Moura, assessor de Assuntos Políticos da mesma entidade. Prefeitos beneficiados pelas emendas também são alvos das investigações.



Paulo Gustavo

Relator da Lei Paulo Gustavo, o senador Alexandre Silveira (PSD-MG) afirma à coluna que o veto do presidente Jair Bolsonaro será derrubado: “Minha expectativa é positiva. Vamos derrubar”. O projeto, vetado na última semana, previa a destinação de R$ 3,86 bilhões para fomento de atividades e produtos culturais.



Desinformação

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, assinaram termo de cooperação para o enfrentamento da desinformação nas eleições. No documento, as instituições se comprometem a adotar medidas para desestimular e denunciar condutas ilegais em campanhas.



Cortina de fumaça

A Fiocruz lançou uma campanha para alertar a população sobre os riscos para a saúde provocados pelo uso dos cigarros eletrônicos. A indústria do tabaco está jogando pesado para liberar a venda desses equipamentos, alegando que fazem menos mal à saúde do que os cigarros tradicionais. Resolução da Anvisa de 2009 proíbe a comercialização, importação e propaganda dos vaper, pod e e-cigarrete, como também são conhecidos os cigarros eletrônicos.



Proibidos, mas nem tanto

Mesmo proibidos, estima-se que mais de dois milhões de brasileiros fazem uso dos cigarros eletrônicos no Brasil. Estudos demonstram que estes equipamentos expõem o organismo a uma variedade de elementos químicos perigosos: nanopartículas de metal, propilenoglico, formaldeído e nicotina. Sem falar nos riscos de explosão dos aparelhos.



Desmonte

Estudo do Instituto de Estudos Socioeconômicos (INESC), intitulado “A Conta do Desmonte”, mostra que, na comparação entre os anos de 2020 e 2021, a Saúde perdeu R$ 10 bilhões em investimentos e os recursos para o enfrentamento da covid-19 caíram 79%. A assistência para crianças e adolescentes perdeu R$ 149 milhões entre 2019 e 2021.



Azulzinho

O deputado Elias Vaz (PSB-GO) tem se notabilizado por descobrir situações vexatórias para as Forças Armadas. Rastreando o Portal da Transparência, o parlamentar agora descobriu a compra de 35 mil comprimidos de Viagra para atender a caserna. Além do “azulzinho”, ele já havia revelado a aquisição de 80 mil cervejas e mais de um milhão de quilos de picanha, filé e salmão.



E-commerce

Segundo pesquisa da Webshoppers, o e-commerce brasileiro cresceu 27% apenas no primeiro semestre de 2021, totalizando R$ 182,7 bilhões em vendas. A quantidade de consumidores online aumentou de 79,7 milhões para 87,7 milhões em comparação com o ano anterior, um salto de oito milhões.



ESPLANADEIRA

# Edital Conexão Oceano, da Fundação Grupo Boticário, oferece bolsas para produção de reportagens e prêmios em concurso de fotografias. # Instituto de Biologia Molecular do Paraná abre, até dia 24, vagas para 1ª iniciativa de inovação, o IBMP Hunting. # Projeto "Escolhido", da ONG Visão Mundial, beneficia quatro mil crianças em um ano. # Starbucks e Nestlé lançam e-commerce para produtos de café embalados no Brasil.