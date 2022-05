Jair Messias Bolsonaro (PL) - Divulgação Palácio do Planalto/Alan Santos

Jair Messias Bolsonaro (PL)Divulgação Palácio do Planalto/Alan Santos

Publicado 16/05/2022 05:00

Brasília - Os controladores do PL e Progressistas, Valdemar da Costa Neto e Ciro Nogueira, respectivamente, tentaram convencer o presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre um vice político, de perfil conciliador e excelente trânsito no Congresso Nacional. Assim, em caso de reeleição, Bolsonaro teria boa relação com o Parlamento. Enganaram-se. Ele quer briga, racha, guerra. Caso se reeleja, com o general Braga Netto de vice, ele acredita que não haverá margem para convescotes e traições a portas fechadas.



Outro lado



Bolsonaro sabe que não fica seis meses no Governo com um vice político. O que mais querem do outro lado da praça é que ele saia do Palácio.



Medo



A PF sabe onde se esconde nos EUA o blogueiro Allan dos Santos, mas não o prende com medo de retaliação de Bolsonaro. Quem o detiver, pode mofar num posto de fronteira.



Ocupação chinesa



No Governo de Dilma Rousseff, a multinacional responsável pela construção do linhão da usina de Belo Monte para o Sudeste planejou trazer 5 mil chineses para a mão de obra (barata, evidente). Passou longe, mas muitos vieram. Não é de agora que a ocupação chinesa no mercado brasileiro tem se fortalecido – extra e oficialmente. Fica latente a constatação na lista do Departamento de Imigração Laboral, do Ministério da Justiça.



Requisitados



Entre as centenas de autorizações de passaporte de trabalho para 24 meses, há cidadãos de diferentes nações, a maioria chineses, requisitados para o setor de mineração, energia e telecomunicações. Experts conhecidos, indianos desembarcam para atuar em tecnologia.



Missão passeio



Dois servidores do Ministério da Cidadania terão missão oficial de matar de inveja. Com tudo pago, ficam de 17 a 30 de maio na França. André Barbosa Alves e Marcelo Reis Magalhães vão à Normandia visitar o ISF Gymnasiade Escolar e depois curtem o torneio de tênis Roland Garros, em Paris.



Pé na estrada



O ex-presidiário e agora absolvido Lula da Silva quer já botar o pé na estrada sem medo de vaias. A começar pelo Nordeste, claro, que faz a diferença no resultado das urnas. Decidiu agendar para o Piauí o início da caravana com seu vice Geraldo Alckmin. De Teresina, o ex-governador Wellington Dias (PT) cuida da agenda no Nordeste.



‘Mandata’ x Barroso



A “Mandata Coletiva NOSSA CARA” (sic) tentou, pela segunda vez, a aprovação de uma lei na Câmara de Fortaleza para derrubar a decana estátua de Gustavo Barroso. Justifica que ele era integralista. Barroso, duas vezes presidente da Academia Brasileira de Letras, foi o autor do hino da capital. Já a autora, Adriana Gerônimo, é vereadora.



Protocolo



Diplomatas experientes caíram no riso ao ler a reportagem, sem provas, de que a CIA pediu ao presidente Jair Bolsonaro para se policiar nas críticas às urnas eletrônicas. A CIA aluga casa em Brasília, mas nenhum agente tem nível para se reunir com o presidente. Quem entende de protocolo – e não se ampara em fantasiosas cenas de filme – crava que um diretor da agência não se reúne com o presidente em sigilo.



Zema



Romeu Zema estava quieto no cenário nacional, sem escândalos no Governo, e resolveu aparecer na vitrine da pior maneira em tempos de debates sobre meio ambiente. A eventual mineração autorizada da Serra do Curral, patrimônio verde da capital BH, pode minar pretensão futura de candidatura presidencial do maior expoente do NOVO.



Órfã



Com a centro-direita engarrafada no DF – desfilam quatro candidatos potenciais ao Senado –, o voto da esquerda segue órfão e chamou a atenção do PSB. O ex-governador e ex-senador Rodrigo Rollemberg surgiu como único nome viável da coalizão.



Leão feroz (no Orkut)



A volta do Orkut 8 anos depois empolgou até político. Candidato a deputado pela Bahia, o vice-governador João Leão escreveu em seu perfil que é O Bonitão, e que se julgava o Super-homem, o Retadão.

ESPLANADEIRA

# RHMED|RHVIDA adere ao Movimento #MenteemFoco - iniciativa que reúne empresas que se importam com saúde mental no ambiente de trabalho.

# Giner anuncia expansão dos negócios no Norte e Nordeste do Brasil.

# Lecadô realiza dia 18 campanha "Coxinha Solidária".

# StartOut Brasil abre dia 19 inscrições para Ciclo de internacionalização de startups em Chicago, nos Estados Unidos.

# Guaruportas abre vagas de emprego em Guarulhos-SP e Maringá-PR.

# Visa e Brasilcard firmam parceria para emissão de cartões.