Publicado 28/07/2022 05:00

Brasília - Há um mês, o pré-candidato do PDT ao Palácio do Planalto, Ciro Gomes, atacou nas redes sociais o senador Renan Calheiros (MDB), principal aliado político de Lula da Silva em Alagoas, e o associou a roubalheiras. Renan deu o troco. Conseguiu atrair o ex-governador Ronaldo Lessa para o seu grupo político. Principal nome do PDT no estado, Lessa, hoje vice-prefeito de Maceió, será candidato a vice na chapa do afilhado de Renan, Paulo Dantas (MDB) ao Governo. Dantas é hoje o "governador-tampão" até dezembro, em eleição indireta, e candidato à reeleição em outubro. Em nota divulgada, o PDT informa que mantém o apoio a Ciro. Mas é só figuração. O diretório em Alagoas estará, de fato, no palanque de Lula – e não de Ciro Gomes.



Jogo de cena



Animado com as pesquisas de intenção de votos, o senador Reguffe (UB-DF) quer ser governador e já declarou seu interesse em ter Paulo Roque (Novo) como candidato ao Senado. Mas é jogo de cena. O Paulo que ele deseja é outro. E segue a novela.



Inflação imobiliária



Os preços dos imóveis à venda em Brasília subiram com inflação no 1º semestre, segundo Portal Wimoveis. O levantamento ainda aponta que, em junho, o valor dos apartamentos na capital aumentou 0,7% no mês, cravando a média de R$ 11.781 o metro quadrado. De acordo com o relatório, o valor médio do aluguel em Brasília, em junho, ficou em R$ 2.837, subindo 1,1% no mês.



Dedo na tomada



Mais de 300 pequenas e médias indústrias de 10 regiões do interior de São Paulo estão aprendendo a não desperdiçar energia, com menor impacto ambiental. Parceria do SENAI e PotencializEE, da agência alemã de cooperação internacional GIZ, cuja equipe percorre cidades para ensinar gratuitamente como as indústrias podem reduzir os seus custos de energia e reduzir em cerca de 30% a conta de luz. Campinas, Ribeirão Preto, Barretos e Franca têm se destacado. Segundo a Fiesp,o Estado representa 30% do parque industrial brasileiro, com 1,5 milhão de PMEs.



Rally da Chapada



A Chapada Diamantina, na Bahia, recebe a 1ª edição do Rally da Chapada e contará com 50 veículos no grid de largada para percorrer trajeto de 100 km, passando por pontos turísticos da região. O evento acontece nos dias 5 e 6 de agosto, com inscrições no site do evento e doação de 10 kg de alimentos não perecíveis. Os cinco primeiros colocados das categorias Adventure 4x4 e Turismo 4x2 serão premiados.



Silêncio é parto

Silêncio é parto - Izânio Façanha

Silêncio é partoIzânio Façanha

Desde que o anestesista Giovanni Bezerra foi preso em flagrante no Rio por estupro de vulnerável, dia 11 de Julho, o Conselho Nacional dos Direitos Humanos não emitiu nota Pública de repúdio contra o ocorrido, ao contrário do que acontece nos casos de grande repercussão nacional que atentam contra a dignidade das pessoas. O Ministério de Direitos Humanos soltou uma nota, mas não responde pelo Conselho. Considerando que o estupro de vulnerável é caso deplorável, este seria, com certeza, assunto que mereceria destaque e pronta resposta pelo CNDH.

ESPLANADEIRA

# Abertura do 21º Congresso Brasileiro do Agronegócio dia 1º contará com Marcos Montes, Joaquim Leite e Francisco Matturro

# O IDOR e a Rede D’OR realizam a 25ª edição do Hepatologia do Milênio até sábado

# Escola Aimec Rio faz workshop para DJs sábado, das 17h às 22h, na Privilège Búzios

# Ame oferece curso online de programação gratuito para mulheres com inscrições até 15 de agosto

# A artista plástica Susi Cantarino participa hoje do "Diálogos da Diversidade", da Associação dos Embaixadores de Turismo do RJ.



* Colaboraram Walmor Parente, Carolina Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha (charge)