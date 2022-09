esplanada - izanio

Brasília - Contrariando todas as previsões dos institutos de pesquisas, o chefe da Casa Civil do Planalto, Ciro Nogueira (Progressistas), crava que o presidente Jair Bolsonaro aparece na frente de Lula da Silva (PT) no resultado da eleição na segunda-feira, dia 3. Ciro é o único ministro de Bolsonaro que tem coragem de prever o resultado, baseado em trackings diários aos quais tem acesso. Ele parou de citar expoentes petistas nas redes sociais e mira direto no presidenciável. Deixou de lado a discrição de outras épocas – já foi aliado do PT – e passou a atacar Lula sem dó no seu Twitter. Indica, assim, que não tem ponte ou chance de acordo com o Barba se ele ganhar a eleição.



Torcida do Palácio

Enquanto parte da claque vive clima de fim de governo no Planalto, outros palacianos torcem para que haja 2º turno em São Paulo, Bahia e Minas Gerais. Na tese dos aliados de Bolsonaro, os candidatos a governador Rodrigo Garcia (SP) – mesmo se não passar – Romeu Zema (MG) e ACM Neto (BA) terão de anunciar apoio ao presidente num eventual 2º turno presidencial. Esse apoio é esperado para reverter a situação.



Presentão

Ex-presidente do Patriota (que já foi PEN), hoje filiado ao Partido Liberal, Adilson Barroso se lançou a deputado federal com um presentão de Valdemar da Costa Neto, dono do PL: recebeu R$ 3 milhões para a sua campanha. Barroso se gaba de já ter sido boia-fria e quase filiou Bolsonaro ao Patriota em 2018 para disputar a Presidência.



Super Mega

Quem acertar a Mega Sena neste sábado ganha uma bolada de R$ 310 milhões, mas a Receita Federal também. E o "Leão" não esquece um prêmio assim. O ganhador e ou ganhadores terão de pagar um total de R$ 80 milhões em impostos para retirar o prêmio. As filas estão gigantes nas lotéricas das capitais.



Tá apertado

Micro e pequenas indústrias do Centro-Oeste e Norte têm tido dificuldade em manter o capital de giro. Em agosto, 52% dos empresários tiveram capital do mês insuficiente para manter o negócio, segundo o Indicador Nacional das Micro e Pequenas Indústrias, realizado pelo Datafolha, a pedido do Sindicato de Micro e Pequenas Indústrias do Estado de São Paulo. Por outro lado, cerca de 57% obtiveram aumentos significativos nos valores de produção, em especial com matéria-prima e insumos (40%).



Publi avança

O mercado publicitário digital está em alta. Somente no 1º semestre registrou crescimento de 12% em relação ao mesmo período do ano passado, movimentando R$ 14,7 bilhões de janeiro a junho. Pesquisa realizada pelo IAB Brasil mostra que mais da metade do total investido nesse setor se destinou às plataformas de mídias sociais (52%), sites de buscas (29%) e publishers e verticais (18%).



# Vanessa Jaccoud, psicossomatista, cria Projeto TranquilaMENTE. # Exposição "As Primeiras Damas do Atletismo Brasileiro" acontece amanhã com presença da medalhista olímpica Rosangela dos Santos. # Clovis Levi lança dia 10 de outubro livro infantil "Quero Minha Escola de Volta", no Rio. # Marcelo Sarquis abre 1ª loja física da Aba, no RJ. # Alceu Valença e Orquestra Ouro Preto lançam álbum "Valencianas II" nas plataformas digitais. # Podcast 'RH que Transforma', do Alicerce Educação, recebe Fabio Rosé, Diretor Geral de Pessoas e Cultura na Dasa. # General Pazuello (PL) candidato a deputado federal teve WhatsApp denunciado pela oposição e perdeu mensagens.

Colaboraram Walmor Parente, Carolina Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha (charge)