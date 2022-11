esplanada - izanio

esplanadaizanio

Publicado 08/11/2022 12:00

Brasília - A ex-ministra Marina Silva é a aposta do staff do presidente eleito, Lula da Silva (PT), para retornar ao Ministério do Meio Ambiente. Com um desafio imenso na Amazônia: acabar com garimpo, com desmate de madeireiros e pecuaristas, com a biopirataria etc. No front pela floresta, além da possível criação de uma universidade da biodiversidade, estima-se a volta do Programa Bolsa Verde, um auxílio mensal como bônus para ribeirinhos e lavradores manterem a floresta em pé. Lula deu a dica no discurso da vitória domingo passado. Marina terá a ajuda do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, que tem estudado o tema meio ambiente & agro. Ele, a potencial ministra e o presidente eleito serão o trio que representará o Brasil no cenário internacional sobre o tema, para recuperar a imagem do Brasil no exterior.



Deu Cacique Barba

A política desastrosa do presidente Bolsonaro na Fundação Nacional do Índio, cuja gestão de um delegado federal não recebe lideranças para diálogo e virou uma “portinha” no governo, reverberou nas aldeias nos rincões do Brasil. Na Terra Indígena Urubu Branco, no Mato Grosso, só para um exemplo, Bolsonaro não teve um voto sequer no 2º turno. Foram 383 votos para Lula, e um nulo.



O Zero Um

É consenso no clã que o senador carioca Flávio Bolsonaro (PL-RJ) é natural herdeiro do pai, do bolsonarismo, e potencial candidato a presidente da República em 2026. Hoje, é o único nome de direita, que tem bom trânsito suprapartidário no Congresso, e perfil

mais conciliador – ao contrário do presidente. Há oposição entre aliados. Para estes, Jair Bolsonaro ainda é o nome para a próxima eleição. Mostrou que tem espólio eleitoral forte. Claro, se tiver caminho livre para a candidatura, sem problemas com a Justiça.



Vaga de Zanin

Não é dúvida para ninguém no metiê próximo de Lula da Silva que a primeira vaga aberta no Supremo Tribunal Federal, em maio, com a aposentadoria de Ricardo Lewandowski, será para Cristiano Zanin, o seu advogado. Lula repetirá o ato que levou Antonio Dias Toffoli ao Poder.



Fora de cena

Atores que fizeram fama na TV e nas redes sociais tentaram, mas viram que curtidas não se convertem em votos. A global Lucélia Santos (PSB-RJ) disputou para deputada federal e obteve insuficientes 10.867 votos. Gustavo Mendes (PT-MG), o que imita

Dilma Rousseff na internet, também tentou a Câmara e obteve só 18.634 votos.



Jogos da Transição

O PL de Valdemar da Costa Neto deve retomar o Ministério dos Transportes no governo Lula. Simone Tebet deve assumir a Agricultura. O Republicanos será chamado na transição. O partido negociava com Bolsonaro a recriação do Ministério do Esporte,

que comandou sob Dilma e Temer. Leva a pauta ao PT, e oferece a bancada no Congresso.



ESPLANADEIRA

# Acontece neste fim de semana 67º Congresso Brasileiro de Anestesiologia, em SP. # André Lacerda e Paulo Marcos Moretti assumem área de Customer Facing da Roche Farma Brasil. # Valter de Oliveira reflete sobre desigualdade no livro "Avessos

da Vida". # Cantora Paôla Costa comandará, dia 25, “Tributo à Marília Mendonça”, na Feira da Cachaça de Vassouras. # General Santos Cruz lança livro “Democracia na Prática”, da editora Almedina Brasil.



Colaboraram Walmor Parente, Carolina Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha (charge)