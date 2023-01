Oh, Minas Gerais - Izânio Façanha (charge)

Publicado 19/01/2023 12:00

O PSB e o PT de Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral do País, cujos filiados ajudaram a eleger o presidente Lula da Silva no 2° turno, se sentem abandonados pelos seus dirigentes nacionais, Carlos Siqueira e Gleisi Hoffmann, respectivamente. Os socialistas penam mais. Já tiveram bancada federal forte e desta vez só elegeram um deputado estadual – e os líderes regionais avisaram a Siqueira que a legenda corre risco de sumir no Estado. Os petistas cobram da direção do partido e de seus deputados federais eleitos cargos no segundo escalão.



Derrapagem

Após abrir investigação para apurar suposto cartel envolvendo uma gigante fabricante e revendedora de pneus, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) deverá convocar a depor 17 diretores da Pirelli Brasil Ltda, e revendedores oficiais da marca. A italiana é acusada por um ex-revendedor de “acordar, combinar, manipular ou ajustar preço com concorrentes”, o que é proibido pela Lei 12.529/11. O CADE não

comenta casos em andamento. A Coluna não conseguiu contato com a Pirelli.



Diálise

O Distrito Federal vai cofinanciar a Tabela SUS da diálise com mais R$ 146,53 por sessão, mais uma conquista da rede estadual da Associação dos Centros de Diálise e Transplante (ABCDT). Com esse aporte adicional, as clínicas poderão oferecer até 712 novas vagas. Hoje, só em leitos de UTI, existem 40 pacientes internados para poder fazer a hemodiálise, alerta a ABCDT. Rio de Janeiro, Santa Catarina, Mato Grosso são os outros Estados que já praticam o cofinanciamento da diálise no Brasil.



Brasil-EUA

O comércio bilateral entre o Brasil e Estados Unidos atingiu a cifra de US$ 88,7 bilhões em 2022, segundo análise da Câmara Americana de Comércio para o Brasil. As importações brasileiras alcançaram o recorde de US$ 51,3 bilhões, mais 30,3% sobre o ano anterior. Já as exportações para os americanos saltaram 20,2% em relação a 2021, atingindo US$ 37,4 bilhões. A despeito disso, o Brasil acumulou saldo negativo de US$ 13,9 bilhões, quase 70% maior que em 2021.



Ela$ no mercado

O poder do batom em alta no País. Pesquisa do Instituto Rede Mulher Empreendedora mostra que o Brasil surge em 7º lugar no ranking de países que mais têm empreendedoras mulheres: 30 milhões de empresárias brasileiras estão no mercado. As principais dificuldades enfrentadas por elas são: baixo faturamento, informalidade e a falta de conhecimento em tecnologias para alavancar os negócios.



Indústria na praça

Nos últimos meses de 2022, a demanda por bens industriais registrou queda. Segundo o Indicador Ipea de Consumo Aparente de Bens Industriais, o baque foi de 2,9% em novembro. O indicador ainda apontou que ocorreu um recuo de 2,4% naquele trimestre. O consumo de bens industriais é definido como uma fração da produção doméstica com foco no mercado interno, com ampliação para as importações. A produção destinada ao mercado nacional caiu 0,5% em novembro.



