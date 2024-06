Publicado 25/06/2024 00:00



Hoje no Brasil há 4.825 crianças disponíveis para adoção e 36.282 pretendentes, segundo o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, do Conselho Nacional de Justiça. O grande problema está no fato de que a maioria das pessoas (22.866) projetarem adotar filhos de 4 a 6 anos (681), faixa etária com a menor soma disponível. Enquanto na faixa de 14 a 18 anos existem 1.565 adolescentes para 160 famílias que aceitam a idade. Outra adversidade surge quando se analisam as informações por Estado: em 17 deles, o número total de crianças é maior que o de requerentes. Apenas em São Paulo essa contagem se sobressai.

Os(as) caras-de-pau

O Tribunal Superior Eleitoral vai ter muito trabalho este ano. Justiceiros dos Tribunais Regionais Eleitorais, que prezam pela boa conduta nas campanhas, estão surpresos com quantidade de políticos ficha suja que lançaram pré-candidaturas confiando em manobra judicial para se livrarem. Em todos os Estados. O vale-tudo também começou nas bancas advocatícias que encantam candidatos prometendo livramentos milionários.

Sem noção

O açodamento do debate entre conservadores na Câmara dos Deputados causou extravagâncias desse tipo: no projeto de lei da punição do aborto, a mulher violentada que retirar o feto pega mais anos de cadeia do que o estuprador. Líderes estão varando a madrugada para consertar o estrago na ementa.

Os 35 de Jair

O ex-presidente Jair Bolsonaro está mapeando nomes potenciais para o Senado em todos os Estados. Ciente de que não tem mais chances jurídicas de reverter sua situação eleitoral, ele quer eleger ao menos 35 senadores, uma bancada para chamar de sua. E tem chances claras para isso, com duas vagas em disputa por federação.

SP nos trilhos

A ViaMobilidade já colocou em circulação metade dos novos trens previstos para as Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, em São Paulo, parte do investimento de R$ 4,1 bilhões que devem ser aportados nos primeiros três anos de concessão. Das 36 composições da Alstom, 28 já foram entregues e 18 já circulam pelas estações, beneficiando 800 mil passageiros por dia.

Seca amazônica

Especialistas indicam que a seca nos rios do Amazonas será pior neste ano – e preveem o início para outubro. Alguns ribeirinhos do Rio Negro ouvidos pela Coluna já estão armazenando água em galões e alimentos não perecíveis para a estiagem vindoura. Resta saber se as prefeituras – especialmente Manaus, Novo Airão e Manacapuru (rio Solimões) estão se preparando.

ESPLANADEIRA

# Braze expande operações na América Latina com contratações de executivos. # ALEP recebe PL com foco em educação de profissionais de saúde que atuam com doenças raras. # Exposição 'Os Super-Heróis Negros Brasileiros' abre no sábado (29), no MUHCAB, no Rio. # Fundo de Gisele Bündchen arrecada mais de US$ 2 mi para nova fase de apoio ao RS. # JBS recicla 40 mil T de plástico em 10 anos. # Itaú Social disponibiliza curso que contribui para o aprendizado no Ensino Fundamental, com a plataforma Polo.