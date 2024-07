Publicado 10/07/2024 17:45

"Raptou para fim libidinoso na madrugada de 16 de fevereiro através do uso de arma de fogo, conduzindo-a local ermo, onde, ainda sobe ameaça, com ela praticou conjunção carnal, desvirginando-a, preso em flagrante por patrulheiros que passavam pelo local".

O texto supracitado, retirado de script policial, poderia ser o enredo de um filme de terror, mas é o detalhamento do ato praticado na decisão que condenou a prisão o novo parceiro de negócio do PCC no Estado do Rio de Janeiro.

Seves Americo Ormond dos Santos era um dos sócios da empresa SuperOil, localizada em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e agora se associou com Armando Houssein Ali Mourad.

Armando Houssein é amplamente citado na Operação Cassiopeia, procedimento do Ministério Público do Estado de São Paulo que investiga as ligações da facção criminosa com a Copape Formuladora e Aster Distribuidora.

Armando Houssein seria irmão de Mohamad, o qual , segundo o MPE, é o real proprietário da Copape e de todos os bens que se encontram em nome de Armando.

Certamente, esse novo parceiro de Mohamad, com esse currículo de condenação por estupro, não passaria nem mesmo pela aprovação do "compliance do PCC".