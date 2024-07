O conselheiro: Gilberto Kassab está a cada dia mais com "pé na porta" do gabinete do 3º andar do Palácio - Marcelo Camargo/Agência Brasil

O conselheiro: Gilberto Kassab está a cada dia mais com "pé na porta" do gabinete do 3º andar do PalácioMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 16/07/2024 12:00

Os senadores da oposição cobram o Governo Lula da Silva e o Ministério de Relações Exteriores uma visita oficial em comitiva para conferir de perto como está a democracia na Bolívia – onde houve recente tentativa de golpe militar. A cobrança do tema “engavetado” na Casa foi feita em sessão há dias por Marcos Pontes (PL-SP), Tereza Cristina (PP-MS) e Esperidião Amin (PP-SC). Em fevereiro, a oposição indicou que barraria a entrada da Bolívia no Mercosul, e o Governo “empurrou” o país de Luis Arce para dentro do bloco na cúpula de Assunção, semana passada. A democracia boliviana é algo instável, para todos os lados. Após sofrer a tentativa de golpe, agora o presidente Arce agora fala em Estado de Sítio com seu Exército (a parte fiel). Ditaduras disfarçadas de “democracia” nasceram assim na Venezuela e países da África.



O conselheiro

Presidente do PSD, que se tornou um dos maiores partidos do País e principal aliado fiel do Governo Lula III, Gilberto Kassab está a cada dia mais com “pé na porta” do gabinete do 3º andar do Palácio. Tornou-se amigo pessoal do Barba e também um dos poucos conselheiros de fora do PT. Não por acaso, acaba de ganhar um cargo cobiçado pelo Centrão no Ministério da Agricultura.



Olha o decoro..

O deputado André Janones (Avante-MG) ficou mais provocador. Salvo por consórcio de aliados no Conselho de Ética da Câmara, pela rachadinha de salários denunciada e com testemunhas, implicou com bolsonaristas ao citar no X o atentado contra Donald Trump com alusão à facada de Bolsonaro: “Pelos (sic) menos dessa vez lembraram de providenciar o “sangue”. Não há denúncia, mas muita gente guardou rancor.



Caça aos ‘bruxos’?

Algo estranho acontece na Polícia Rodoviária Federal na gestão Lula III. Policiais denunciam que o curso de Direitos Humanos (obrigatório para admitidos antes de 2002) tem pergunta sobre alinhamento partidário – com opções de centro, esquerda e direita (incluindo “extrema” para os dois lados). O sindicato dos policiais rodoviários no Ceará repudiou. A assessoria da PRF explica que o questionário segue critérios internacionais.



Dona do pedaço

Janja da Silva é hoje a pessoa com mais influência junto ao presidente. A primeira-dama é vista por palacianos como a Primeira-Ministra. Essa proximidade, com gabinete, gera ciúme, inveja, ira, rancor etc de quem tinha mais acesso. Ela tornou-se a maior protetora do Barba. O ritmo menor em relação aos Governos anteriores tem feito bem ao petista. Seu cúmplice é Alexandre Padilha, com quem ela toma lanche da tarde às segundas.



Colegas alfacinhas

Seis jornalistas brasileiros radicados em Lisboa assinaram contrato com o maior jornal de Portugal. O “Público”, do Grupo Sonae, e os coleguinhas criaram o “Público Brasil”, portal de notícias que estreia em agosto. Os veteranos Vicente Nunes, Carlos Henrique Vasconcelos, Fernando Thompson, Ana Cunha, Jair Rattner e Felipe Varela estão na redação. O presidente Marcelo Rebelo já confirmou presença no lançamento.



ESPLANADEIRA

#Brasilata anuncia aquisição de máquinas, equipamentos e estoque da Metalgráfica Renner. #Suplente de deputado federal Paulo Fernando é campeão da Taça Libertadores no futebol de botão em Brasília. #Clarissa Chaves está no elenco de “Gabriela”, de Jorge Amado, pelo CEFTEM de Reiner Tenente. #Banda SAYAL estreia nas redes digitais com o single "Heba Hamid". #Pessoa &Pessoa advogados prorroga para dia 28 inscrições do programa de Capacitação direcionado à juventude negra. #Thomson Reuters: IA pode economizar 200 horas anuais aos profissionais das áreas jurídica, tributária de risco e conformidade até 2029.

