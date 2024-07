Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco - Arquivo/Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 18/07/2024 00:00

O recesso parlamentar não está sendo tranquilo para a maioria dos senadores e deputados federais. A bomba relógio explode na 2ª quinzena de agosto, com as pautas nas Casas da Autonomia do Banco Central, Regulação dos jogos de azar (volta dos bingos, cassinos e legalização do Bicho) e a regulamentação da Reforma Tributária – temas longe de consenso e que racham as bancadas. A despeito das “férias”, os telefones não param de tocar para vossas excelências. Apesar do clima, e de os presidentes Rodrigo Pacheco e Arthur Lira desconversarem para quem os sonda, é certo que tudo estará resolvido até novembro.

Vape na mala

A ANAC passou a permitir o embarque e transporte de cigarros eletrônicos (os vapes) para uso próprio dos passageiros (mas sem fumar em voo). A decisão segue norma autorizativa da Anvisa e acontece após ganhar repercussão a reclamação de consumidores impedidos de embarcar com os produtos na bagagem, em aeroportos de cidades como Rio de Janeiro (RJ) e Campo Grande (MS).

Motor mais limpo

As administrações públicas de todas as esferas terão de dar preferência a carros de motores híbridos, de biocombustíveis ou a hidrogênio nas compras e locações em licitações, caso vingue o PL 1086/24 que acaba de passar pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. O projeto é do senador Fernando Farias (MDB/AL), com relatoria do senador Fernando Dueire sem alterações do texto original.

Tela disputada

O Partido Liberal terá 14 minutos para distribuir em inserções no horário eleitoral na televisão durante a campanha. A Federação PT/PCdoB/PV ficou com 11 minutos e 19 segundos. Outros gigantes, o União Brasil ganhou 8m24s, o Progressistas com 6m39s, o PSD e MDB ambos com 5m57s, e o Republicanos com sete segundo a menos que eles. Isso causou já uma corrida de pré-candidatos aos partidos para a merecida exposição.

Waine x Pateta

A Coluna ouviu brasileiros de três (e distantes) cidades americanas para entender o cenário da pré-disputa eleitoral presidencial. Por que Donald Trump está forte, apesar do episódio do Capitólio e da condenação, independentemente do atentado recente? É uma questão cultural, também: o americano gosta do seu jeito John Waine, não do jeito Pateta que Joe Biden ultimamente aparenta ter, dizem os brasileiros por lá. A conferir.

Apagão

O Governo da Espanha trabalha diuturnamente para garantir o êxito da próxima Cúpula Ibero-americana a ser realizada em Quito, no Equador, em novembro deste ano. A diplomacia de Argentina e Brasil, os dois gigantes regionais, no entanto, não têm nenhum interesse no encontro.

ESPLANADEIRA

#Clóvis de Barros e Ilan Brenman apresentam "Filosofia ao pé do ouvido" na Feira do Livro de Ribeirão Preto dia 8 de agosto. #Manuel Mário de Souza participará do Agro World Fórum, dia 1º de agosto, no Blue Tree Morumbi SP. #Hospital Samaritano Higienópolis conquista certificação internacional FACT. #Serasa Experian: 6 em cada 10 dívidas negativadas foram sanadas por inadimplentes em até 60 dias. #CONITEC abre consulta pública de novas terapias para DPOC no SUS. #Aeroporto Internacional do RS reabre em outubro com 50 voos diários.