esplanada - esplanada

esplanadaesplanada

Publicado 12/11/2024 12:00

A tradicional Classificação Indicativa de filmes, animações e produções afins vai passar para a responsabilidade da Sedigi – a Secretaria de Direitos Digitais do Ministério da Justiça. A novidade vem na esteira de uma constatação cada vez mais presente na vida do brasileiro: o streaming, com suas produções semanais de conteúdo em todo o mundo (séries, documentários, filmes etc), e com suas plataformas online, é a TV do futuro – ou já se tornou, na visão de muitos especialistas. A mudança é por conta da força e velocidade das informações das plataformas de streaming no audiovisual. Falta os apps lançarem seus canais de noticiários 24 horas – o que deve ser em breve – para concorrer com a TV aberta.

Plano de voo

Eldorado do litoral do Rio de Janeiro, a cidade de Maricá pode ganhar uma fábrica de aviões e até uma base para lançar satélites. Deputado federal e prefeito eleito de Maricá (RJ) – com orçamento de R$ 5 bilhões anuais – Washington Quaquá (PT) se reuniu com o comandante da Aeronáutica, tenente-brigadeiro Marcelo Damasceno, e debateram o assunto. Quaquá já tem projetos de interessados em parcerias nas mãos.

O plano B

Caso não vingue qualquer projeto de anistia política ao inelegível Jair Bolsonaro, tão ventilado na mídia nestes dias, tudo indica no clã que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) será o candidato a presidente no lugar do pai. Há fatores extras: isso acontecerá o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, tente a reeleição – ou mude de lado.

Dirceu, o retorno

O ex-deputado e ex-ministro José Dirceu (PT) avaliar se candidatar a deputado federal pelo Distrito Federal, na chapa que poderá contar com a deputada federal Érika Kokay (PT) ao Senado – o plano do partido é tentar barrar Michelle Bolsonaro, que deve sair candidata à Casa Alta.

Discrição de Taiwan

Sem propaganda e oba-oba, como muitos influencers heróis postaram na internet para pura exibição, o Governo de Taiwan doou US$ 200 mil (mais de R$ 1,5 milhão) às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, através de ONGs avalizadas pelas autoridades gaúchas.

LIDE debate IA

A regulação da IA avançará no Brasil. Relator da Comissão Temporária Interna sobre Inteligência Artificial, o senador Eduardo Gomes (MDB-TO) ressaltou que regular a IA é tarefa desafiadora, pelo rápido avanço da tecnologia. “Para uma IA eficiente e justa, a gente precisa de inteligência emocional, de inteligência humana e percepção para as suas consequências”, disse no almoço do LIDE Brasília, comandado por Paulo Octávio.

ESPLANADEIRA

#Lançamento da HarperCollins retrata força feminina através dos séculos. #Carlos Thadeu de Freitas lança livro amanhã na Livraria da Travessa, Botafogo-RJ. #‘Libertárias: Mulheres Inspiradoras na História do Brasil’ estreia no Curta! dia 15. #DDD - Detalhes do Disco Delas é finalista do prêmio Melhores Podcasts do Brasil. #Ituran Brasil anuncia André Scotti como novo diretor comercial corporativo. #Sheyla Aguiar promove masterclass gratuita online, amanhã.