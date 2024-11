Praia para dois - Izânio

Praia para doisIzânio

Publicado 25/11/2024 12:00

O presidente Lula da Silva estuda tirar uma semana de férias em janeiro, antes da (tão especulada) minirreforma ministerial – que já tira o sono de verão de muitos inquilinos da Esplanada. Ele e a esposa, dona Janja da Silva, podem pegar uma praia na Base Naval de Aratu, em Salvador – já conhecida do Barba de anos – ou voltar à isolada casa pé na areia de um deputado em Caraíva, litoral Sul da Bahia. Na transição de Governo, o casal passou dias por lá. Sair do País está fora de cogitação.



Janelas na mira

A Interpol, o FBI e a Polícia Federal fizeram uma força-tarefa para uma missão especial no G20. A equipe por dois meses trabalhou bem na segurança dos presidentes visitantes. Uma semana antes do evento no Rio de Janeiro, os policiais já tinham a lista de todos os hóspedes dos hotéis perto da Marina da Glória – em especial os com vista para a sede do fórum. Agentes de campo também se hospedaram discretamente.



Fichada

Marco Rubio, futuro chefe da diplomacia norte-americana, recebeu um informe detalhado da lambança verbal de Janja da Silva ao xingar Elon Musk – futuro secretário do Governo Donald Trump. Têm agora um perfil completo da socióloga e sua influência nas decisões do presidente. Diplomatas do Itamaraty dizem que o ataque de baixo nível prejudicou um ano inteiro de preparação de um clima de boas-vindas da Cúpula.



Conexão BSB-WDC

A Divisão Política da Embaixada dos Estados Unidos pretende reaproximar-se do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), amigo da família Trump e empoderado com o resultado da eleição. Apesar do breve afastamento por razões ideológicas, agora os diplomatas que lidam com a política interna precisam refazer as pontes

Interesses nucleares

O PT está prestes a emplacar o novo presidente da Indústrias Nucleares do Brasil (INB), que terá um orçamento bilionário em breve, bem acima da média histórica do órgão. Isso levantou a tese de gente do setor de pesquisas e de mercado: o Governo está usando o Ibama para travar licenças de exploração de fosfato e urânio no País. Porque quer participar de perto de tudo isso.



Polêmica da labuta

A proposta da deputada Érika Hilton (PSOL-SP), que reduz a jornada de trabalho semanal para quatro dias, mexeu com todo o empresariado, que se uniu em telefonemas para deputados aliados a fim de derrubar de vez o projeto. Luciano Hang, do grupo Havan, por exemplo, fez estudo e constatou custo adicional de 70% para as empresas, que já sofrem com altos impostos.



ESPLANADEIRA

#CRMBonus reforça segurança de app de cashback com curadoria da Delfia. #Ministro Augusto Nardes fala sobre governança em seminários do CFC dias 28 e 5/12. #Delfia investe em Universidade Corporativa para desenvolver soft e hard skills. #BrasilCenter oferece 500 vagas com trabalho remoto e presencial. #Siemens Healthineers promove seminário sobre oncologia dia 25 na Câmara dos Deputados. #2º Festival de Cinema de São Bernardo do Campo acontece de 24 a 30/11 no Grande ABC.

* Com Equipe DF, SP e RJ