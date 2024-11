A COLUNA E A CHARGE DE SEXTA,29. - Divulgação

A COLUNA E A CHARGE DE SEXTA,29.

Publicado 29/11/2024

O mercado brasileiro e investidores internacionais – dos especuladores ao pipoqueiro da esquina – parecem não ter acreditado no discurso do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em rede nacional na quarta (27). O anúncio pode ter frustrado ou não convencido. O dólar disparou ontem e chegou a R$ 6. Porta-voz do Governo que fala em taxar ricos e ajudar os pobres, Haddad deixou a desejar, por exemplo, ao não se esforçar com o presidente Lula da Silva em mirar os excêntricos gastos da folha do Judiciário do País. Só para citar um dos setores poupados. As poucas medidas, anunciadas superficialmente e sem detalhes foram precedidas de um amplo cenário exposto por ele de conquistas sociais e econômicas desde o início do Governo Lula da Silva III, e vistas como um prenúncio de sua potencial candidatura a presidente da República, em 2026 ou 2030. Os petistas espalharam nas redes sociais um banner bem feito com a foto de Haddad e a hora do anúncio. Para muitos críticos, a publicidade e o teor do discurso na TV foram um claro recado de um futuro presidenciável. E só isso.

Ainda o urânio

O deputado General Girão (PL-RN) revelou que cobrará, do Itamaraty, informações acerca da legalidade da venda de terras para uma empresa estrangeira controlada pelo governo chinês, que vai explorar estanho e nióbio no Amazonas. Na mesma mina há urânio, hoje rejeitado e monitorado pelo Conselho Nacional de Energia Nuclear. Ele entende que o negócio atenta contra a soberania estratégica do Brasil.

A Terra agradece

O consorcio Santa Quitéria, composto pela estatal INB e pela empresa Galvani, que pretende extrair urânio e fosfato na jazida no Ceará, desenvolveu inovação no setor no mundo, para acabar com as montanhas de pó residual do processo de mineração (que podem se dissipar com vento ou infiltrar no solo) e agora será misturado a outros resíduos, empedrado e depositado em local apropriado.

Decolando

A Comissão de Relações Exteriores da Câmara realizou audiência para discutir a criação da ALADA, subsidiária da NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea S.A., estatal de meteorologia e informações aeronáuticas. Militares aposentados da FAB e servidores da força estão de olho na futura empresa, porque serão requisitados. Não há no Brasil outro lugar para garimpar quadros de qualidade para a estatal.

Nova derrota

O CADE negou o pedido da Paper Excellence para suspender decisão anterior do órgão que proibiu a indonésia de exercer os direitos políticos de acionista minoritária na Eldorado Celulose. A empresa brasileira alega no CADE que a Paper prejudica o mercado de celulose ao utilizar seus direitos de acionista para atrapalhar a própria companhia, o que levou o órgão a suspender todos os direitos da estrangeira dia 18.

Brasil-Omã

O Sultanato de Omã comemorou no último dia 26, em Brasília, o Dia Nacional do país. As relações comerciais entre o Brasil e Omã renderam US$ 1,8 bilhão somente em 2024. O Brasil tem se destacado no fornecimento de minérios de ferro (83% das exportações) para Omã, enquanto o país do Oriente oferece grande quantia de fertilizantes (53% das importações).

ESPLANADEIRA

#Dimensional Engenharia recebe 2 prêmios Destaque Ademi. #Ecad distribui mais de R$ 13 milhões para 3.300 compositores pelo Rock in Rio 2024. #Advance Vision e MedSystems promovem encontro dia 30 em SP #MV realiza webinar sobre futuro da saúde digital dias 4 e 5/11. #Farmax conquista o Prêmio Minas Desempenho Empresarial 2024 na categoria indústria.