Publicado 23/12/2025 12:00

À medida que Janeiro desponta no calendário do recesso do Poder, uma dúvida imensa paira sob gabinetes políticos de Brasília e Belo Horizonte: Quem vai controlar em 2027 o 2º maior colégio eleitoral do Brasil, fiel da balança toda eleição, e um dos quatro Estados mais ricos do País? De um lado, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (NOVO), não tem sucessor eleitoral à altura. De outro, o PT carece de nome chamativo para as urnas. Por ora, o senador Rodrigo Pacheco (PSD), preferido do presidente Lula da Silva, desistiu da política. Tido como o sucessor natural de Zema, o vice Mateus Simões (PSD) não convence aliados ainda. Ele chamou centenas de prefeitos para reunião e avisou que o caixa está apertado para ano que vem. Desponta na língua afiada de caciques, devagar, mas tímido, o nome do Secretário de Governo, Marcelo Aro (PP). Com trânsito suprapartidário e entregando benesses para os municípios.



Mais uma lá

Já citamos quase uma dezena de empresas que mudam sede para Assunção ou abrem filial no Paraguai. Mais uma se interessa. O ministro da Indústria e Comércio do país vizinho, Javier Giménez, reuniu-se com executivos da têxtil brasileira Döhler S.A., que planejam instalar uma planta por lá. O Paraguai desburocratizou a administração e impostos não passam de 15% sobre vendas ou ganhos.



Mão grande

Pelo notório, a mão grande nos Correios não se resumiu ao comando que sucateou e quebrou a estatal. Lembram do Sedex que saiu do interior do Paraná para Minas, e custou R$ 124? Foi roubado. Passado um mês, foi a única encomenda que não chegou ao CD de Belo Horizonte. Segundo a leitora, eram convites de bodas de ouro dos pais. Apesar disso, a cerimônia aconteceu no domingo (21). Mas o ladrão não apareceu.



Risco na reputação

A nova campanha das Havaianas, em que a atriz Fernanda Torres inicia com a frase “eu não quero que você comece 2026 com o pé direito”, gerou uma enxurrada de críticas nas redes sociais sob suspeita de viés ideológico. A CEO do Grupo She, Claudia Martinez, que trabalha com gestão de risco reputacional, aconselha as empresas a adotarem a neutralidade, sobretudo em tempos de polarização. Veja mais no site.



Guia VIP

Ex-presidente da Polônia de 1990 a 95, o sindicalista Lech Walesa virou guia de turismo VIP no seu país. Prêmio Nobel da Paz em 1983, Walesa aparece numa foto em cartaz de agência de turismo para grupos que querem percorrer Varsóvia e encontrar personalidades públicas. Brasileiros compraram um roteiro recentemente.



Gargalo$

O segundo capítulo do Panorama do Contas a Pagar 2026, estudo inédito da Qive, revela que, apenas em 2025, os setores de Varejo e Indústria receberam R$ 50 milhões em boletos cuja origem não consta na base da Receita Federal. Apesar de não indicarem necessariamente fraude, os valores apontam para um problema crescente: inconsistências de compliance que dificultam a prestação de contas.



ESPLANADEIRA

#Multiplan completa 10 anos do Multiplique o Bem, projeto impactou 5,5 mi de pessoas em 7 Estados. #Generali Brasil oferece cobertura ampliada para casais gestantes. #Austral Seguradora cresceu 35% em prêmios emitidos no Seguro Garantia. #Skeps e CNP unem forças e criam a holding TD Group, focada em PMEs. #Cursos EaD de graduação da Afya Unigranrio com descontos promocionais no site. #Academia Brasileira de Música lança 3ª edição do Catálogo de Obras do compositor Ricardo Tacuchian.

* Com Equipe DF, SP e RJ