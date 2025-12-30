Lula terá até 15 dias úteis para analisar o texto aprovado pelo Senado - Evaristo Sa/AFP

Lula terá até 15 dias úteis para analisar o texto aprovado pelo SenadoEvaristo Sa/AFP

Publicado 30/12/2025 12:00

O Comando da Aeronáutica bateu pé, mostrou que não tinha orçamento suficiente para a farra com jatinhos; o presidente Lula da Silva (foto) enquadrou a turma; e os ministros da Esplanada, enfim, tomaram jeito. Desde o início de novembro, houve uma queda brusca na demanda por aviões da FAB para voos sempre lotados, em agendas “de trabalho” questionáveis. Dezembro foi o mais fraco, com vários dias sem voos registrados, e a grande maioria das viagens foi priorizada para os ministros da Justiça e da Defesa, Ricardo Lewandowski e José Múcio, respectivamente. Aliás, ambos têm as prioridades, atualmente, para a requisição de jatos. Com exceção deles, o presidente da Câmara, Hugo Motta, pela prerrogativa do cargo, deu um pulinho em João Pessoa e na sua terra natal, Patos (PB). Em novembro, quem abusou dos jatos foi o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, visitando sua Macapá e fazendo lotação de 10 a 15 passageiros.

Ele voltará

Ex-presidente da Câmara e um dos mais experientes políticos hoje, Eduardo Cunha mudou seu domicílio eleitoral para Minas Gerais e articula palanques com prefeitos e vereadores das 853 cidades do Estado, para sua futura candidatura a deputado federal. No Rio, vai investir na reeleição da filha, Daniele Cunha (União). A família pode surgir com bancada forte de prefeitos e deputados estaduais aliados em 2026.

Papo da Virada

O ministro do STF Flávio Dino aterrissou em Teresina e foi para o interior, onde está hospedado na Pousada Manatti, de propriedade do sogro do governador Rafael Fontelles (PT). Desde anteontem, é só papo fiado e expediente informal com Fontelles e o empresário bolsonarista André Bahia.

Sindicato do mundo

Tem gente que implica com sindicalistas, mas os ministros do TST ficaram surpresos com o tamanho do nome de um reclamante na ação da greve dos petroleiros: “Sindicato dos Trabalhadores das Empresas Próprias e Contratadas na Indústria e no Transporte de Petróleo, Gás, Matérias-Primas, Derivados, Petroquímicas e Afins, Energias de Biomassas e Outros Renováveis e Combustíveis Alternativos no Estado do Rio”.

Paraíso dos barões

As praias mais exclusivas do Sul da Bahia, paraísos procurados por bacanas nesta época, escondem também os nomes de seus barões proprietários. A Fazenda Jacumã, na praia de mesmo nome em Trancoso, onde Vini Jr. ficou há dias, tem como sócio Fernando Cavendish. Mais ao sul, um coqueiral de 130 hectares na falésia da Praia de Satu, em Caraíva, é do investidor Daniel Dantas, na qual sonha construir um resort.

Céu e mar

O avião monomotor que caiu na praia de Copacabana, no Rio, com óbito do piloto, estava tão irregular para decolar que seu prefixo nem aparece na consulta do conhecido RAB – o Registro Aeronáutico Brasileiro, controlado pela Agência Nacional de Aviação Civil.

ESPLANADEIRA

