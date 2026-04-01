Geraldo Alckmin e presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Geraldo Alckmin e presidente da República, Luiz Inácio Lula da SilvaMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 01/04/2026 12:00

Cristão novo no partido, Geraldo Alckmin (foto) ainda é visto com indiferença por alguns membros históricos do PSB, e todos sabem que houve um arranjo para fazê-lo vice-presidente de Lula da Silva. A confirmação, nesta semana, de que Alckmin será seu vice – antecipada pela Coluna dia 9 de março – passou em especial por uma conversa do presidente Lula com o jovem João Campos, comandante nacional do PSB. Os socialistas terão chapas com PT em diferentes Estados, mas não em todos. Prova de que a verticalização tentada anos atrás, em regra eleitoral, nunca dará certo no Brasil. Os dois partidos se convenceram de que a dupla vai bem afinada, e que Alckmin é uma boa ponte para o empresariado. No entanto, há também a avaliação de que o vice “morreu” eleitoralmente em São Paulo, seu reduto, após trocar o PSDB onde mantinha o voto tradicional de sua trajetória pela aliança com o petista que muitas vezes criticou quando adversário. Alckmin não tem saída a não ser aceitar a vice.

Cadê o Refis?

A gastança do Governo Lula da Silva III e a cobiça por faturar no Tesouro com mais cobranças está irritando a classe média e o empresariado. Muitas empresas endividadas desde a pandemia do Covid-19 não conseguem pagar em dia os parcelamentos de dívida da Receita e PGFN. E cobram no Conselhão e na Fazenda famoso Refis – que não sai há quatro anos! Um bom desconto dos juros nesse cenário ajudaria o patronato.

Piso da obra

Foi aprovado na Câmara o PL 626/20 “Engenheiro, sim. Analista, não”, que proíbe contratação de engenheiros como “analistas & consultores” e outros termos, utilizados na praça para burlar o salário piso dos profissionais. Idealizado pela Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros, o PL é de autoria do deputado federal Rogério Correia (PT-MG), e relatoria do federal Reimont (PT-RJ).

Contra a dor

Autor de Projeto que propõe a criação de Clínicas da Dor nos hospitais universitários federais do País, o deputado federal Hugo Leal (PSD-RJ) visitou a Clínica da Dor da Uerj, referência no tema. Leal defende que a experiência da universidade estadual, modelo coordenado pelo professor Dr. Nivaldo Villela, sirva de base para estruturar uma política nacional de cuidado especializado.

Educação privada

Levantamento do Arco Insights, da Arco Educação, mapeou 89% do setor privado do país (37.609 escolas) e revela que essas redes de ensino concentram 28% dos alunos. O modelo responde a demanda das famílias por propostas pedagógicas robustas e soluções complementares. Para Heitor Martins, da Arco, os pais valorizam inovações como bilinguismo e apoio socioemocional, aliadas a boas notas no Enem e preço adequado.

Ovinho amargo

Levantamento do Procon-RJ e Sedcon indica variação de até 160,32% nos itens de Páscoa em 2026. O custo médio da cesta subiu 16,85%, chegando a R$ 233,70, com destaque para as barras de chocolate. A maior disparidade registrada entre os 70 produtos analisados foi de R$ 4,99 a R$ 12,99 em um mesmo item.





ESPLANADEIRA

#FenSeg e CNseg realizam hoje seminário sobre seguro de crédito à exportação. #Mont Asset promoveu missão em Wall Street (EUA) com gestores brasileiros. #Advogado Rafael Robba, do Vilhena Silva, promoveu o lançamento livro sobre planos de saúde. #Beatriz Reis Neris é coautora do livro “A Essência da Influência: Os Segredos dos Top Voices de Negócios", lançado amanhã. #IQVIA: biossimilares representaram 11% do faturamento de R$ 2,8 bi da Libbs em 2024. #Advogado Gáudio de Paula lançou ontem, no DF, o livro “Desafios Regulatórios da Inteligência Artificial - Human Rights by Design”; Ed: Manole.