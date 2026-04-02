PF vê indícios de uma campanha orquestrada para questionar a credibilidade do Banco Central no caso Master - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

PF vê indícios de uma campanha orquestrada para questionar a credibilidade do Banco Central no caso MasterMarcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 02/04/2026 12:00

No momento em que o preço do ouro sobe no mundo e as reservas brasileiras somam US$ 329,73 bilhões (R$ 1,7 trilhão), o Banco Central tem ação pouco convencional: recorre a instituições estrangeiras para adquirir o metal, mesmo o Brasil sendo um dos grandes produtores do planeta. Reservadamente, bancos e outras instituições brasileiras negociadoras questionam o presidente do BC, Gabriel Galípolo, e cobram explicações sobre a política que exclui o mercado doméstico da composição das reservas.

Vai dar B.O.

Os presidentes da Câmara e Senado proibiram, há duas semanas, o acesso do povo pela tradicional Chapelaria. E restringiram a entrada aos Anexos. Ok, eles mandam. Mas o 1º B.O. não demorou. Ontem um motorista da Uber subiu a conhecida rampa do Congresso, área de segurança nacional e por onde passam presidentes de República. Foi para deixar uma passageira. A desconhecida dupla entrou para a História.

BSB decolou

O TCU aprovou a repactuação do Aeroporto de Brasília, que passará por um novo leilão em 2026. A previsão é de R$ 1,2 bilhão em investimentos. A empresa vencedora assumirá a gestão do terminal e de outros 10 aeroportos regionais pelo Programa AmpliAR. O acordo inclui a construção de um novo terminal internacional e a saída da Infraero da sociedade, hoje sócia da Inframérica.

O Rio respira

Mesmo com a recuperação judicial bilionária do Governo junto ao Federal, o Estado do Rio de Janeiro ganha fôlego e avança em diferentes negócios. A FIRJAN mapeou mais de meio trilhão de reais investimentos para o próximo triênio, em especial na energia e infraestrutura. A Firjan criou o Núcleo de Suporte ao Investidor. “Querermos nos posicionar como hub institucional”, diz Luiz Césio Caetano, da FIRJAN.

As blusinhas..

A Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção e a Associação Brasileira do Varejo Têxtil alertaram o Governo que isentar compras de até US$ 50 gera desequilíbrio e prejudica a indústria e o varejo. Afirmam que a medida causa injustiça tributária e ameaça a empresas e empregos no Brasil. Para o setor, o foco deve ser a redução do custo sistêmico interno, e não o favorecimento de produtos importados.

House flipping

A queda da taxa Selic impulsiona o house flipping (modalidade no mercado em que compra-se um imóvel e o reforma para a venda com lucro). As capitais do Sudeste lideram esse setor; já Brasília e Curitiba se destacam pela liquidez e valorização pós-reforma. Em bairros consolidados, imóveis antigos permitem margens relevantes. Segundo Ramiro Delgado, CEO do Trade Imobiliário, juros menores aceleram o giro.

ESPLANADEIRA

#IRELGOV lança pesquisa "Perfil, competências e habilidades do (novo) profissional de RelGov: estudo para o futuro da carreira". #Presidente da CACB, Alfredo Cotait Neto assumiu o comando da Associação Comercial de SP. #CRIOLA fecha acordo com TCU para ampliar controle social em políticas de gênero. #MedLevensohn investe R$ 150 mi em Centro Integrado no ES. #Igor Girão lança “Ouroboros” em evento na Bece, em Fortaleza, em 9/4. #Sicoob destaca integração entre estratégia nacional e atuação local no CMO Summit"