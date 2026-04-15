Políticos conhecidos do Rio podem estar envolvidos com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro - Reprodução / Internet

Políticos conhecidos do Rio podem estar envolvidos com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro Reprodução / Internet

Publicado 15/04/2026 12:00

Em ano eleitoral, e em especial neste, quando nunca foi tão rejeitado sob risco de uma derrota nas urnas, o presidente Lula da Silva resolveu apostar tudo na demagogia contra pautas que os palacianos consiglieri apontam como negativas. Mirou agora as .bet, e disse que, por ele, fecharia os sites de apostas. Ocorre que Lula joga de barriga cheia. Só em 2025, Segundo dados oficiais do Ministério da Fazenda, as .bet renderam mais de R$ 5 bilhões em arrecadação à União. Eis uma amostra de como está o setor de apostas online, em dados oficiais do Governo com base em 2025: foram 25.245.319 de apostadores brasileiros (praticamente 1/4 da população), com 100.775.427 de contas ativas em .bet. O público apostador se divide em 31,7% (mulheres) e 68,3% (homens), na faixa etária dominante entre 18 e 40 anos. Ano passado, esse povo apostou R$ 36,9 bilhões. A fiscalização é forte, com ajuda de pelo menos sete órgãos de controle, entre eles Receita, Anatel, Conar e Febraban: Mais de 25 mil perfis bloqueados de outubro de 2024 a dezembro de 2025. Hoje, existem no Brasil 133.bet e 78 agentes operadores.

Vem pra Caixa…

A Caixa vai abrir licitação milionária (Processo 0082/2026) para contratar empresa que preste “serviços de Comunicação Institucional, a serem realizados em âmbito nacional, com vistas à prospecção, planejamento, execução, manutenção e monitoramento de estratégias de comunicação para o conglomerado” (ufa!). É uma mina de dinheiro que sai de quem já conta com servidores concursados para isso.

A prova

A Coluna tem em mãos cópia da procuração que o advogado Eugênio Kruschewsky subestabeleceu, ou seja, trouxe para uma causa do Banco Master, a advogada Lia Frank, irmã de um dos mais influentes desembargadores do TJBA, Roberto Frank. Com atuação na Bahia, a banca Kruschewsky é o 4º maior escritório que recebeu dinheiro de Daniel Vorcaro (foto) (Quase R$ 55 milhões).

Rouanet na praça

A Lei Rouanet registrou captação recorde no 1º trimestre de 2026, somando R$ 355,4 milhões via renúncia fiscal. O valor representa alta de 12,7% em relação ao mesmo período de 2025, quando foram captados R$ 315,1 milhões. Atualmente, mais de 5 mil projetos culturais estão em execução. Vanessa Pires, CEO da Brada, afirma que o resultado reforça a retomada do investimento em cultura no País.

Pós-enchente

Exatos dois meses após visitar Juiz de Fora e Ubá, as mais atingidas pelas chuvas, Lula da Silva soltou a MP 1338/26, que entra em regime de urgência dia 20. O Governo vai liberar R$ 7,3 mil à vista em indenização para famílias prejudicadas pelos alagamentos e enchentes. Serão beneficiadas 5 mil famílias, ao custo de R$ 36,5 milhões para a União. Dinheiro sairá do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional.

Que Trump não veja!

Dados do Boletim Anual de Recursos e Reservas, da ANP, revelam que o Brasil atingiu 17,5 bilhões de barris de petróleo em reservas provadas em 2025. Crescimento de 3,84%, em comparação a 2024. O índice de reposição de reservas chegou a 147,03%. No setor de gás natural, a alta foi de 4,89% nas reservas 1P, totalizando 572,752 bilhões de m³.

ESPLANADEIRA

#Prêmio Fundação Bunge recebe indicações de cientistas; Inf: tinyurl.com/ydbnj2e8. #Brasol está na lista Outliers da Endeavor, pelo 2º ano consecutivo. #Fundação Grupo Boticário oferece 5 bolsas de R$ 10 mil para produção de reportagens sobre o oceano. #Zorzi Engenharia lança o Exclusivo Uno, residencial de alto padrão na estreia da Série Exclusivo #VIII Congresso Brasileiro de Direito da Empresa acontece amanhã e sexta, no Hotel Prodigy Santos Dumont (RJ). #Senac RJ promove imersão de alunos no Rio Fashion Week e encontro com a estilista Karoline Vitto, amanhã. #Azul é a nova patrocinadora das Seleções Brasileiras de Futebol.