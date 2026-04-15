Políticos conhecidos do Rio podem estar envolvidos com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro Reprodução / Internet
Vem pra Caixa…
A Caixa vai abrir licitação milionária (Processo 0082/2026) para contratar empresa que preste “serviços de Comunicação Institucional, a serem realizados em âmbito nacional, com vistas à prospecção, planejamento, execução, manutenção e monitoramento de estratégias de comunicação para o conglomerado” (ufa!). É uma mina de dinheiro que sai de quem já conta com servidores concursados para isso.
A prova
A Coluna tem em mãos cópia da procuração que o advogado Eugênio Kruschewsky subestabeleceu, ou seja, trouxe para uma causa do Banco Master, a advogada Lia Frank, irmã de um dos mais influentes desembargadores do TJBA, Roberto Frank. Com atuação na Bahia, a banca Kruschewsky é o 4º maior escritório que recebeu dinheiro de Daniel Vorcaro (foto) (Quase R$ 55 milhões).
Rouanet na praça
A Lei Rouanet registrou captação recorde no 1º trimestre de 2026, somando R$ 355,4 milhões via renúncia fiscal. O valor representa alta de 12,7% em relação ao mesmo período de 2025, quando foram captados R$ 315,1 milhões. Atualmente, mais de 5 mil projetos culturais estão em execução. Vanessa Pires, CEO da Brada, afirma que o resultado reforça a retomada do investimento em cultura no País.
Pós-enchente
Exatos dois meses após visitar Juiz de Fora e Ubá, as mais atingidas pelas chuvas, Lula da Silva soltou a MP 1338/26, que entra em regime de urgência dia 20. O Governo vai liberar R$ 7,3 mil à vista em indenização para famílias prejudicadas pelos alagamentos e enchentes. Serão beneficiadas 5 mil famílias, ao custo de R$ 36,5 milhões para a União. Dinheiro sairá do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional.
Que Trump não veja!
Dados do Boletim Anual de Recursos e Reservas, da ANP, revelam que o Brasil atingiu 17,5 bilhões de barris de petróleo em reservas provadas em 2025. Crescimento de 3,84%, em comparação a 2024. O índice de reposição de reservas chegou a 147,03%. No setor de gás natural, a alta foi de 4,89% nas reservas 1P, totalizando 572,752 bilhões de m³.
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