Fabiana Gordilho e seu advogado Eugênio Eugênio Kruschevsky - Imagem ilustrativa criada por IA

Fabiana Gordilho e seu advogado Eugênio Eugênio KruschevskyImagem ilustrativa criada por IA

Publicado 07/04/2026 12:00

A atual situação política-eleitoral do Estado do Rio de Janeiro é tão inédita que movimenta os gabinetes do Judiciário e de governadores em todo o país. Com a renúncia de Cláudio Castro (PL) e o afastamento de Rodrigo Bacellar do comando da Assembleia Legislativa, preso pela PF, as margens para variadas interpretações judiciais no Supremo Tribunal Federal causam tensão. Qualquer decisão pode abrir precedente para repercussão geral para eventuais futuros casos similares. Entre portas, desembargadores e mandatários avaliam que, se o STF mantiver o presidente do Tribunal de Justiça no comando do Estado, o acúmulo de função nos próximos meses pode prejudicar tanto a pauta do Judiciário local quanto o andamento dos serviços básicos do Estado, diante da ausência de um governador que tradicionalmente faz a interface diária com secretários e prefeitos. Ou seja, a eleição direta (povo nas urnas) ou indireta (na ALERJ) seria a melhor escolha dos ministros para o mandato tampão até dezembro.

O divórcio

O mais espantoso de todo o caso de divórcio do ex-casal Fabiana Godilho (foto) e Lucas Abud é que um simples processo de família, até agora, já teve 10 desembargadores do TJ da Bahia que se declararam impedidos! Mesmo tribunal conhecido nacionalmente pela operação Faroeste, da PF, que afastou juízes. O caso vai terminar no Conselho Nacional de Justiça inevitavelmente e pelas questões jurídicas o STJ será chamado a pôr ordem no feito. Atenção PF: há algo estranho no reino do Acarajé.

Troca-troca

Dos 54 deputados estaduais da Assembleia do Paraná, 24 trocaram de partidos nessa Legislatura, ou praticamente 40% dos mandatários. Mesmo com a força do governador Ratinho Junior, dois parlamentares saíram do PSD. Foi o maior troca-troca de partidos nas assembleias do País.

Diálise

Dados da DaVita, parceira do SUS, mostram que Sudeste e Nordeste concentram a maior parte dos pacientes em diálise no País. O Vale do ABC (SP) lidera com 18,4%, seguido pelo Nordeste (17,4%) e a capital paulista (16,3%). Quase 60% dos pacientes têm mais de 60 anos. Para o nefrologista Bruno Zawadzki, os dados reforçam a correlação entre densidade populacional, envelhecimento e a Doença Renal Crônica.

Motos e seguro

A frota segurada de motocicletas no Brasil chegou a 1,94 milhão de unidades em dezembro de 2025, equivalente a 5,2% da frota total, que supera 37 milhões de motos no País. Em 12 meses, a base cresceu cerca de 9%, ante 1,65 milhão em dezembro de 2024, segundo dados da FenSeg e da Senatran. O dado evidencia a baixa penetração do seguro no segmento e o espaço para expansão diante do crescimento da frota.

Mesmo caminho

O governo chinês interveio e encerrou a guerra de preços no delivery ao ordenar o fim dos subsídios predatórios entre plataformas. Enfraquecida pela competição, a Meituan veio para o Brasil com a Keeta, mas enfrenta problemas que incluem questionamentos de entregadores, restaurantes e funcionários. Enquanto a China agiu com regulação firme, o Brasil permite que Keeta e 99Food desestabilizem o mercado local de entregas.

ESPLANADEIRA

#Fundação Rosa Luxemburgo e NPC abrem inscrições para curso de Mídias Sociais e IA; Inf: tinyurl.com/bdfc9f9y. #West Shopping (RJ) recebe, hoje, Mutirão CIEE Rio. #Martha Medeiros fala sobre felicidade no Clube de Leitura CCBB 2026 (RJ), amanhã. #Grupo Madero investe em live marketing e patrocina Risorama 2026 . #Grana Capital cria solução para contadores que faz declaração de ações no IRPF em 5 min. #Educação do Amanhã distribuiu 3,6 mi de livros para escolas do RJ em 2025. #DUX vira holding e antecipa R$ 140 mi para estruturar a economia criativa.