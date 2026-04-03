'Povo pobre' não pagará o preço da guerra, diz Lula. GLP foi vendido com valores acima da tabela - Ricardo Stuckert/PR

'Povo pobre' não pagará o preço da guerra, diz Lula. GLP foi vendido com valores acima da tabelaRicardo Stuckert/PR

Publicado 03/04/2026 12:00

Depois de passar constrangimento numa COP 30 esvaziada de líderes de potências mundiais, o Governo não desistiu de insistir no mais do mesmo. O presidente Lula da Silva (foto) assinou o Decreto 12.918 que prorroga do último 31 de março até novembro deste ano a “Assessoria Extraordinária para a COP30”. Serão dois assessores de cargo especial, com bons salários, cedidos pela Secretaria de Gestão e Inovação ao Ministério do Meio Ambiente. Como, pelo próprio Decreto anterior, a função do Comitê (com muito mais gente) era organizar, executar e acompanhar o evento internacional, não se sabe o que a dupla vai fazer. Quem passou por Belém lembra-se do calçadão decorativo no centro da cidade que escondeu um riacho de esgoto – que subiu semanas atrás e inundou avenidas. Houve também um vergonhoso show milionário de Mariah Carey, para vips do governador Helder Barbalho numa barca que ficou à deriva num rio. Detalhe: Só a Usina de Itaipu mandou mais de R$ 1 bilhão para obras na capital.

Fui e não volto

Grande parte dos aliados do governador do Paraná, Ratinho Junior, deixou o PSD por outros partidos. Rafael Greca foi para o MDB; Alexandre Curi, presidente da Assembleia, fincou pé no Republicanos etc. Inconformado, o governador manda recados a deputados e prefeitos para evitar debandada. Há quem diga – mas o Governo nega, claro – que haverá dificuldades para liberação de verbas a projetos de desertores.

MST reaparece

Sem protagonismo há anos nos Governos de esquerda – desde a apagada gestão de Dilma Rousseff, que sofreu impeachment – o MST mete os pés na estrada para tentar um holofote. Põe 3 mil lavradores na estrada na Marcha de Curionópolis até o Eldorado do Carajás, de 13 a 17 de abril, destino onde houve o massacre da PM do Pará há 30 anos. Aliás, a reforma agrária que transforma acampamento em assentamento vai bem.

O ‘caveirão’ do DF

O Governo do DF encomendou os chamados “caveirões” a uma fábrica especializada no Canadá, a melhor e mais reconhecida do mundo. Não serão tão robustos como os conhecidos, mas parecidos com os SUV americanos. Os “veículos blindados de médio porte” serão utilizados pelo Batalhão de forças especiais da PM, o “Bope” de Brasília. A Secretaria de Segurança Pública acompanha de perto e já fez visita técnica.

Para o espaço!

Muito interessante no Brasília Shopping a exposição da trajetória do 1º astronauta brasileiro, o hoje senador Marcos Pontes (PL-SP). Uma história de superação, do ex-eletricista de linha férrea a piloto da FAB e cosmonauta, com quatro idiomas no currículo. É um orgulho para um País. Apesar da nova gestão de Lula da Silva que está mandando o Brasil para espaço pela 2ª vez, com gastança e rombo nas estatais.

Autismo

Dados de 2025 do IBGE apontam que o Brasil possui hoje cerca de 2,4 milhões de pessoas com diagnóstico positivo para o autismo, o que corresponde a quase 1,2% da população. O Dia Mundial da Conscientização do Autismo, celebrado ontem reforça a necessidade de um olhar cuidadoso e responsável sobre as pessoas com o transtorno.

ESPLANADEIRA

#Herman Miller promove Outono Sale com 15% de desconto em abril. #JSL movimenta 26,5 mi de caixas na Páscoa, 1.500 caminhões e 80 mil T. #SBACV abre inscrições para provas de título em Angiologia e Cirurgia vascular. #Turnê de K-pop 2026 WAY BETTER WORLD TOUR: GLOBAL WARMING passa por 9 cidades em abril. #Domino’s Pizza conquista Selo de Excelência da ABF. #Fundação Estudar estende prazo e aposta em bolsas e networking para acelerar carreiras. #Fazenda Churrascada recebe Michel Teló, no DF, dia 9/4.