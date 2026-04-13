Ministro Alexandre de Moraes atendeu ao pedido da Polícia Militar do Distrito Federal - Valter Campanato / Agência Brasil

Ministro Alexandre de Moraes atendeu ao pedido da Polícia Militar do Distrito FederalValter Campanato / Agência Brasil

Publicado 13/04/2026 16:08

Os mundos político e jurídico sabem que há uma bomba pestes a explodir com a revelação dos meandros do Credcesta – o braço de consignados do finado Banco Master – com base na Bahia. O advogado Eugênio Kruschewsky era peça central nesse jogo. A sua banca recebeu R$ 54 milhões de Daniel Vorcaro do Banco Master para atuar em ações no TJ da Bahia. Para o leitor ter ideia de quanto dinheiro é, o baiano figura como 2º advogado mais caro na lista de Vorcaro, perdendo apenas para a esposa do ministro Alexandre de Moraes (foto), Viviane Barsi. Kurschewsky ganhou mais que figuras importantes da República, como ex-presidente e agora advogado Michel Temer (R$ 10 milhões), o ex-ministro do STF Lewandowski (R$ 6 milhões); o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega, como consultor (R$ 14 milhões). Já alvo do terremoto da Operação Faroeste, o TJ da Bahia agora terá de olhar no próprio espelho. Quebras de sigilo e investigações podem revelar se o escritório agiu no limite da advocacia. Ou não. Em nota (leia íntegra no site da Coluna), a banca informa que trabalhou em 45 mil processos do Master. Não é o que os instrumentos do TJ informam. Vorcaro e Master figuram em 7 mil processos na Bahia, e nem todos estão com a banca Kruschewsky.

Sabotagem na pista

Os fiscais da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) vez ou outra passam perrengue nas estradas e até nas capitais, sem qualquer ferramente para defesa física. A sabotagem e a intimidação são constantes para todo lado. Na sexta-feira, viatura da ANTT sofreu avarias em fiscalização na Rodoviária Interestadual de Brasília. Algum pilantra introduziu um pedaço de vergalhão num dos pneus da viatura.

UniABNT

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) vai lançar universidade. Apresenta amanhã, na FIESP, a UniABNT, para ampliar a atuação no oferecimento de formação profissional com base em normas técnicas. A área de capacitação da ABNT já capacitou mais de 44 mil profissionais desde 2006. Agora, oferecerá cursos com certificação acadêmica em parceria com instituição credenciada pelo MEC.

Diplomacia da inovação

São Paulo vai sediar o SP Innovation Week 2026. Receberá, pela 1ª vez na América Latina, delegações de 20 países reunidas em um mesmo ambiente dedicado à diplomacia da inovação. A iniciativa, com apoio do MRE, cria infraestrutura até então inexistente no Brasil: um espaço estruturado para conectar ecossistemas internacionais, startups brasileiras, investidores e formuladores de políticas públicas.

O mundo agradece

O edital “Clima na Economia: integrando a questão climática à agenda econômica”, do HUB de Economia e Clima do iCS, recebeu 404 inscrições e destinará R$ 2,5 milhões a pesquisas na área. A maior parte dos projetos é de Adaptação às Mudanças Climáticas (191), Microeconomia e Clima (121), Finanças Públicas (47), e Macroeconomia e Meio Ambiente (45). Agora, os pré-selecionados vão para a fase de detalhamento técnico.

Biografia do Luar

Lenda viva do jornalismo brasileiro, com mais de 60 anos de carreira e grandes histórias reportadas, Luarlindo Ernesto ganhou uma biografia à altura de seu nome, escrita por Elenilce Bottari. “LUAR – O ultimo repórter dos anos de chumbo” (Ed. Letra Selvagem) será lançado dia 14 de maio, às 18h, na sede da ABI. Atualmente, ele é colunista do jornal “O Dia”, aos sábados, onde conta causos cariocas.