Desembargador Ricardo Couto, em sua primeira coletiva como governador temporário do Rio de Janeiro - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Desembargador Ricardo Couto, em sua primeira coletiva como governador temporário do Rio de JaneiroReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 17/04/2026 12:00

A prisão ontem do advogado Daniel Monteiro caiu como uma bomba na Bahia. Já é resultado da delação de Daniel Vorcaro. Monteiro foi o 2º que mais faturou no Banco Master, e, de acordo com o inquérito da Polícia Federal, foi a ponte entre Vorcaro e pagamento de propinas. Mas o que a Bahia tem a ver agora com o caso? O “banqueiro” está entregando tudo, desde o início do Master, e o grande salto financeiro nacional da instituição passa pela criação do Credcesta, o monopólio de descontos dos servidores do Estado nordestino. Quem defendeu o Banco e Vorcaro nesse caso é o procurador e advogado Eugênio Kruschewsky, que recebeu nada menos que R$ 54 milhões e pode ficar na mira da PF, assim como a sócia advogada Ana Patrícia Leão, subestabelecida em procuração em ações do Master. Ela quer disputar pela 3ª vez a presidência da seccional da OAB.

Tiro eleitoral

A campanha vai começar sem nenhuma mulher expoente nacional na disputa. A única que tinha chances de aparecer nas urnas, novamente, caiu na armadilha do Poder. Com um ato só, o presidente Lula da Silva tirou Simone Tebet (MDB) da rota. Deu-lhe um ministério apagado (e ela aceitou) e agora a senadora, que perdeu poder no seu reduto no MS, tentará vaga ao Senado ou à Câmara por São Paulo. E não há certeza de vitória.

O juiz governador

O que se vê, cá de Brasília mirando o Estado do Rio de Janeiro, é que o Judiciário fluminense provou do gostinho do Poder e, num consórcio com ministros do STF, quer ficar o maior tempo possível no comando do Palácio Guanabara. O desembargador Ricardo Couto (foto), governador interino, já mexe com cargos importantes e empregou pessoas de confiança. Seria um inédito aparelhamento judicial do Executivo?

Efeito colateral

Veja como o escândalo do Banco Master com BRB, além de envolver R$ 12 bilhões de dinheiro publico, já mexe com o mercado – mesmo que em casos pontuais. Uma pequena empresa do setor de tecnologia, sediada no setor gráfico, pode fechar as portas em breve. Tinha o BRB como maior cliente e não recebe há meses – coisa de milhões de reais. Salários estão atrasados e algumas salas já foram entregues.

Ludopatia on-line

Uma boa notícia, pelo menos em tempos de tanta ganância por faturamento – da União aos sites de apostas, apesar de Lula da Silva reclamar de barriga cheia (Tesouro lucrou R$ 5 bi com as apostas em 2025): Os sites .bet estão reportando aos órgãos federais de fiscalização e controle maior cerco à ludopatia. Parte dos apostadores banidos em 2025 (36%) foi por “perda de controle sobre o jogo”.

Povos originários

Na semana dos Povos Indígenas, levantamento nacional realizado pela Croma Consultoria online, com 2 mil pessoas, aponta que 70% dos brasileiros acreditam que houve aumento no número de invasões em terras indígenas na última década. Já 32% dizem que as pessoas estão preocupadas com as condições de vida dos povos originários. Os dados foram apresentados em audiência no Senado.

ESPLANADEIRA

#Influenciador Daniel Fortune: curso do SPA/MF para apostadores “contribui para que jogador compreenda os riscos nas apostas. #SumUp amplia presença em saúde e beleza no País. #Dasa (RJ) realiza exames e vacinas em mais de 50 atletas do COB via Sérgio Franco, Bronstein e Alta. #Petlove lidera agenda ESG com certificação B Corp. #Hospital MedSênior conquista selo de excelência para UTI. #LBZ Advocacia chega a MG e aposta na Special Opportunities. #Uni Veiga de Almeida realiza declaração do IR gratuita até 30/6 no campus Tijuca (RJ).