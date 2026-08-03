Com a nova lei, o ex-deputado Eduardo Cunha pode tentar voltar ao cenário político - Wilson Dias/Agência Brasil

Com a nova lei, o ex-deputado Eduardo Cunha pode tentar voltar ao cenário político Wilson Dias/Agência Brasil

Publicado 03/08/2026 12:00

A disputa eleitoral em Minas Gerais, 2º maior colégio eleitoral do País, tem um elemento que passa despercebido da grande massa de eleitores. Por trás da possível candidatura de Marcelo Aro ( PP) ao Palácio da Liberdade está a garantia da eleição do ex-deputado federal Eduardo Cunha, hoje no Republicados. O carioca ex-presidente da Câmara migrou seu título para MG e quer se eleger federal, agora pelas alterosas, e tem o PP como aliado. Ocorre que, se o Republicanos voltar atrás e indicar o senador Cleitinho ao Governo, a candidatura de Cunha deverá subir no telhado, porque é pulo de dez que Cleitinho irá abandoná-lo no 1º questionamento sobre a legitimidade de um carioca buscar um mandato em Minas. Paralelo a esse cenário, Cunha está nas mãos de Cleitinho e de seu irmão, Gleidson Azevedo, ex-prefeito de Divinópolis. Cunha aposta na candidatura a federal de Gleidson como um puxador de votos para eleger mais federais, incluindo o próprio ex-deputado. Gleidson é aposta de Cleitinho para ser o mais votado em Minas. Mas se o potencial candidato ao Governo rifar Cunha, como se espera do cenário vindouro, nem Gleidson ajudará (vai é tomar votos do carioca). Resta saber se o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, tem condições de garantir que Cleitinho cumpra o acordo em não detonar seu mais novo correligionário. Cleitinho, líder isolado nas pesquisas, peitou o partido e agora quer ser candidato ao Governo. As outras candidaturas só aguardam o anúncio de Cleitinho para abrir a artilharia.

Os vices

Com a derrocada do nome da senadora Tereza Cristina, o presidenciável Flávio Bolsonaro (PL) pode aparecer até sexta-feira com uma mulher ou um homem como vice na chapa. Ela, Damares Alves (DF), “terrivelmente evangélica”. Ele, o astronauta Marcos Pontes (SP). Ambos são fiéis ao pai ex-presidente, senadores bem votados e filiados ao Republicanos, legenda que pode fazer a diferença na corrida nacional.

R$ 3.025.630,15

Este é o valor que a banca Gabino Kruschewski, do procurador baiano e advogado Eugênio Kruschewski recebeu de Daniel Vorcaro do Banco Master apenas num repasse. Mais de R$ 3 milhões. Isso está no inquérito da PF no caso Jaques Wagner, cujo sigilo foi derrubado pelo STF. Eugênio é o advogado do Master. Ele alega que o valor “corresponde ao pagamento regular de honorários advocatícios pela prestação de serviços jurídicos, devidamente contratados e formalizados”.

Cine $obre Roda$

A servidora Joelma de Oliveira Gonzaga, do Ministério da Cultura, é a responsável por

assinar liberação de R$ 6 milhões – sem contrapartida financeira e sem chamamento

público – para o “Cultura sobre rodas” ao Instituto Nacional de Políticas Públicas,

entidade tocada por um ex-vendedor de açaí. O dono do INPP, Hugo Dleon Nunes

Batista, ainda não respondeu à Coluna como será isso em 14 cidades do Rio de Janeiro.

Xow do Zucco

Tenente-Coronel do Exército e ex-segurança da presidente Dilma, Luciano Zucco (PL)

sonhava ser... paquito da Xuxa na sua adolescência, contam fontes próximas. O deputado federal do PL, há anos bolsonarista verde-oliva, pode levar o Governo do Rio Grande do Sul. Sua maior rival, empatada nas pesquisas, é Juliana Brizola, que carrega o peso do sobrenome do avô. Zucco e Juliana construíram trajetórias sem padrinhos.

Rifadaço

O senador Jayme Campos (União), dos mais veteranos e conhecidos na política do Centro-Oeste, não será candidato ao Governo de Mato Grosso. O ex-governador Mauro Mendes (União) “patrolou” Campos na convenção do partido e firmou apoio a Otaviano Pivetta (Rep) para candidato a governador. Jayme esperava a ajuda oficial do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, e foi rifado.

ESPLANADEIRA

#Isabel Amorim, superintendente do Ecad, debate quinta (6) música e IA no RIW.

#Simpress lidera setor de PC as a Service com 300 mil máquinas sob gestão.

#Vitacon lança vistoria remota por app para inspeção das unidades no mundo.

#Beatriz Reis debate quinta a transformação digital no RIW. #Aché tem mais de 200

vagas para Jovem Aprendiz 2026; Insc. tinyurl.com/4zxpyf6s. #EDP e Casa Futuros

Possíveis reúnem hoje, em SP, executivos de iFood, Zendesk e Darwin Seguros para

debater energia.



