Forças Armadas admitiram que um de seus drones atacou moradores - Reprodução: redes sociais

Forças Armadas admitiram que um de seus drones atacou moradores Reprodução: redes sociais

Publicado 06/08/2026 12:00

As polícias do Rio de Janeiro e São Paulo estão cada vez mais atentas a crimes digitais e com novas tecnologias. A paulista criou núcleo para monitorar redes sociais e evitar ataques cibernéticos contra empresas e pessoas. E a do Rio lançou um departamento especial para combater drones (foto) de traficantes e da milícia. Em Brasília, um núcleo cibernético da Polícia Civil descobriu plano de criminosos que se articulavam em cinco estados com planos de invadir edifícios públicos na capital do país no período das eleições. Os aparelhos estão cada dia mais munidos de tecnologia, carregando até bombas e granadas – e há informes da inteligência policial de que os criminosos já importaram drones atiradores com alto alcance e poder letal. As polícias dos dois estados têm sido procuradas por delegados e secretários de segurança estaduais para treinar seus agentes.

Caiu sozinho

O vaivém de decisões, com demonstração pública de desequilíbrio emocional, após meses recusando ser candidato ao Governo, derrubou a candidatura do senador Cleitinho Azevedo (Rep) em MG. Caiu por conta própria – e assustou todos os aliados com seu comportamento. Mas levou junto um aliado oculto. Eduardo Cunha, que disputa a Câmara e contava com a força de Cleitinho para fazer mais votos de legenda.

Forasteiros

Isso será tese de mestrado sobre eleições futuramente: a onda de políticos de trocar título eleitoral para outros Estados atrás de votos, em razão de não terem mais ambiente eleitoral em seus antigos redutos. Eis alguns: Vanderlei Luxemburgo foi para o Tocantins; Eduardo Cunha também saiu do Rio para Minas; Hélio Negão, outro carioca, aterrissou em Roraima. Carlos Bolsonaro parou em Florianópolis (SC) etc, etc.

Debate nuclear

A Associação Brasileira de Atividades Nucleares promove a Nuclear Communication 2026, que reunirá grandes veículos de comunicação do país e jornalistas, especialistas e lideranças do setor no dia 18 de agosto, na Fecomércio (RJ), para discutir segurança energética, transição energética, IA e inovação. Haverá painel dedicado à cobertura jornalística do setor. Participam ANSN, ENBPar, Petrobras, Amazul, UFRJ e CREA.

Biogá$

Autoridades e representantes da cadeia do biogás e do biometano se encontram nos dias 11 e 12 de agosto, no São Paulo Expo, para o Fórum do Biogás. O encontro ocorre em meio à implementação de marcos regulatórios importantes para a expansão do mercado de biometano, além dos debates sobre industrialização verde e soberania energética. O presidente da ANP, Artur Watt, e o diretor Pietro Mendes confirmaram presença.

Vice do ataque

A escolha do deputado federal Alfredo Gaspar (PL-AL) como vice na chapa de Flávio Bolsonaro parte de um plano puramente eleitoral: ele vai passar a campanha inteira atacando o filho zero um do presidente Lula da Silva, investigado por tráfico de influência e suposta ligação com o Careca do INSS. Gaspar foi relator da CPMI do INSS. De resto, é do jogo.

ESPLANADEIRA

# Editora Colli Books lança campanha Dia dos Pais com desconto em todo o site. # Rede Américas realiza de hoje a sáb. Congresso de Oncologia, em SP. # Bruno Gonçalves (Uau) palestra amanhã no RIW. # Escolas pelo Clima integra hoje e amanhã a São Paulo Climate Week, na PUC-SP. # NIAD promove hoje Festa da Cumeeira do Shopping Parque Oeste, em Luís Eduardo Magalhães (BA). # TIM lança oferta de Dia dos Pais com 1 ano de seguro grátis para smartphones.