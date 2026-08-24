Ex-ministro José Dirceu - Marcelo Camargo / Agência Brasil

Ex-ministro José DirceuMarcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 24/08/2026 12:00

Fundador da Carbyne Investimentos, companhia que teve o fundo Mercados Privados com suas contas e demonstrações contábeis reprovadas em assembleia geral de cotistas este ano, Filipe Pires Cerqueira Caldas – genro do empresário Americo Buaiz Filho – é apontado hoje como um dos principais executivos do Fundo Apex Partners. Buaiz, que comanda a Rede Vitória de Comunicação, era o maior acionista individual da Apex Partners até o início de agosto, quando a empresa afastou dois executivos e anunciou ter identificado “inconsistências financeiras” – coisa de R$ 1 bilhão que orbitam em algum lugar. Na plataforma de investimentos, Caldas é CIO, ou Diretor de investimentos, encarregado de gerir os fundos da Carbyne relacionados à Apex. O genro de Buaiz aparece como um dos signatários do acordo entre Apex e CVC, negociação que deu aos capixabas cerca de 15% da famosa operadora de viagens. Neste caso, sua relevância decorre não de participação individual na gigante de viagens, mas da posição que ocupa tanto na Carbyne (responsável pela gestão de fundos da Apex), quanto na própria plataforma de investimentos. As duas companhias atuavam em bloco dentro da CVC. A Coluna não conseguiu contato com os citados por ora.

Dia D

A Comissão de Valores Mobiliários terá dia decisivo amanhã, quando define o rumo do litígio na Oncoclínicas. O foco está numa reorganização societária de fundo ligado ao Goldman Sachs e Centaurus Capital que teriam bloqueado propositalmente Oferta Pública de Aquisição de Ações da Oncoclínicas pelos minoritários. A malandragem veio com recibo. O fundo Josephina III, do Goldman e Centaurus, acionou pedido de arbitragem dirigido aos veículos da Latache Capital para contestar a OPA.

Acorda, CVM

Todo o cenário se funde com um bastidor caliente da CVM, cuja Corregedoria do órgão investiga o superintendente de Registro de Valores Mobiliários, Luis M. Sono. Dia 11 de maio ele teria participado de reunião sigilosa com advogados desses fundos que questionam a obrigatoriedade da OPA na Oncoclínicas. E isso foi no mesmo dia em que Sono endossou posição contrária ao recurso dos minoritários que exigem a oferta.

Vargas & Co.

Ex-líder de Lula e Dilma Rousseff, André Vargas – preso na Lava Jato – tenta voltar à Câmara dos Deputados com apoio da turma de sempre. O advogado Michel Saliba Oliveira (que foi preso há anos suspeito de negociatas contra Eletrobras e Petrobras) doou R$ 40 mil ao petista. O ex-diretor da Funcef apadrinhado por Vargas, Carlos Borges, depositou modestos R$ 5 mil para a campanha do amigo paranaense.

Vaquinha eleitoral

Até ontem José Dirceu (foto) (PT-SP) (30º lugar), que se lançou à federal, conseguiu R$ 58,5 mil, de 286 apoiadores. O federal mais votado do País na última eleição, que tenta reeleição, Nikolas Ferreira (PL-MG) (21º) com R$ 67 mil de 2,3 mil apoiadores. O líder é Renan Santos (Missão), com mais de R$ 1,2 milhão arrecadados de 20,5 mil eleitores. Marcel Van Hattem, que vai ao Senado, em 2º com 732 mil, de 8,9 mil doações.

Pix é do Brasil!

A Associação dos Auditores do Banco Central (ANBCB) cobra do Governo e dos candidatos à Presidência que a defesa do Pix seja acompanhada de condições estruturais para os servidores que garantem seu funcionamento. Para a ANBCB, o tema exige estrutura orçamentária, pessoal e valorização profissional. E cita declaração do vice-presidente Geraldo Alckmin, que defendeu o Pix como produto da soberania nacional.

Edital iCS

As inscrições para o edital do Instituto Clima e Sociedade sobre mudanças climáticas se encerram no dia 31/8. A chamada, de R$ 4 milhões, selecionará cerca de 10 propostas com o tema “Comunicação para Ação Climática no Brasil”. Cada um receberá de R$ 200 mil a R$ 500 mil. Stand-up comedy, podcasts, experiências imersivas, intervenções urbanas e produções culturais serão valorizados. Informações: tinyurl.com/2jv9d4zp.

ESPLANADEIRA

#Consórcio Embracon patrocina o Palmeiras. #CCIFB-RJ se reúne amanhã com Câmaras de Comércio Europeias do Rio para debater Mercosul–UE. #Etanol cai 3,50% na 1ª quinzena de agosto, aponta IPTL. #Indio da Costa lança "SUS - A verdade que ninguém conta", em Brasília. #ADVBOX realiza nos dias 3 e 4/9 2ª edição do ADVBOX Nation, em SP. #Rafael Rez lança hoje "GEO: decisões influenciadas por IA" no Content Experience 2026, no CCR em SP.