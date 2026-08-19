Daniel Vorcaro, do Banco Master, é acusado de irregularidades financeiras - YouTube/Reprodução

Daniel Vorcaro, do Banco Master, é acusado de irregularidades financeiras YouTube/Reprodução

Publicado 19/08/2026 00:00

A chiadeira já começou entre portas das executivas nacionais e regionais dos partidos. A maioria dos candidatos a deputado (a), em especial, estão descobrindo que caíram no conto da promessa de um bom dinheiro para a campanha, e terão metade ou até um terço do programado para os gastos. Não bastasse isso, o atraso na liberação dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha trava série de candidaturas. Quem não tinha CNPJ e foi incluído nas nominatas em cima do prazo está sem dinheiro para ir para as ruas. Até o início de outubro, será uma campanha “modesta” para muita gente, inclusive os que têm muitos votos.

“Master” paraguaio

Daniel Vorcaro (foto), que agoniza numa cela, encontrou outro problema. Com a apreensão de seu jato Gulfstream no Paraguai, as autoridades descobriram que o avião (com seus pilotos) operava regularmente rotas internacionais de lá. O ex-presidente do país Horácio Cartes, por exemplo, foi para os EUA com ele na Copa FIFA. Agora, congressistas querem a lista de voos para investigar as rotas e passageiros.

Hora da pausa

Após 32 anos como deputado federal, o paranaense Luiz Carlos Hauly não vai disputar a reeleição. O economista foi o relator da Reforma Tributária que entra em vigor. Deixa um legado de boas propostas transformadas em leis e debates exemplares sobre a economia brasileira. Começou como prefeito de Cambé, foi Secretário da Fazenda do Paraná por duas vezes, deputado federal e líder do governo FHC no Congresso.

Nosso dinheiro

Como garantir que recursos destinados a políticas e programas sociais cheguem a quem precisa? O tema será debatido no 12º Seminário da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação, que acontece de amanhã a sexta-feira, na Fiocruz Brasília. Gestores e especialistas discutirão crise climática, Inteligência Artificial, equidade racial, saúde e educação. E como evidências podem melhorar decisões e a aplicação de recursos.

Brasil & Ruanda

Brasil e Ruanda podem reforçar as suas balanças comerciais. O presidente da ApexBrasil, Laudemir Müller, reuniu-se com o embaixador de Ruanda no Brasil, Lawrence Manzi, e com Chantal Tuyishimire, representante do país africano, para discutir investimentos e ampliação das relações comerciais entre os países. Empresários ruandeses vieram a Brasília e também participaram do encontro.

Dr. Ulysses no Paraná

Repercutiu entre jornais a nota sobre o saudoso Ulysses Guimarães, que jaz em algum fundo de mar em Angra dos Reis, e deixado lá com tanta tecnologia para nova busca do helicóptero de 1992. Mas ele continua vivo pelo menos na pequena Doutor Ulysses, cidade criada em sua homenagem no interior do Paraná, quase divisa com SP. São 5.700 habitantes, e lá os nomes mais comuns são João, Maria e Santos.

ESPLANADEIRA

#Bruna Simões afirma que GTA IV na Netflix evidencia relevância dos games. #Jaime Arôxa será homenageado hoje na edição do Gafieira no Rio Scenarium (RJ). #Com expansão para a Europa, Grupo Supero triplica área de inovação em 200%. #Jornalista Camila Marins recebe hoje título de Cidadã Honorária do RJ na Câmara #Doméstica Legal lança projeto de valorização do trabalhador: tinyurl.com/3k9rbp77. #Chaim Zaher (SEB) foi homenageado pela Alepe pelos 70 anos do Colégio Santa Maria, no Recife.