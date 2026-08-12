Alexandre de Moraes - Victor Piemonte / STF

Alexandre de Moraes Victor Piemonte / STF

Publicado 12/08/2026 12:00

O ministro Alexandre de Moraes (foto) (STF) autorizou busca e apreensão sobre fonte de jornalista que divulgou fotos do colega de toga Flávio Dino em passeio com carro oficial do Tribunal de Justiça do Maranhão há meses. Nunca na História do Brasil houve isso, nem nos dias sombrios da ditadura militar. E como fonte é fonte, não vamos citá-lo na Coluna, apesar do nome divulgado amplamente ontem. A inversão dos papéis é latente e corporativa. A operação da Polícia Federal ontem surgiu na esteira da quebra de sigilo do aparelho com a apreensão do celular do jornalista Luis Pablo, de São Luís. Até agora não se viu nenhuma punição a Dino, que usou carro do TJ para passeio particular. Ou seja, para a dupla do Judiciário corporativo do Brasil, a culpa de denúncias de malfeitos é da imprensa...

A fatura

Assim que o ex-prefeito de Maceió JHC anunciou que disputaria o Governo, o deputado federal Arthur Lira (PP-AL) conseguiu tirar Alfredo Gaspar do caminho – ele liderava disputa para o Senado. Lira sobraria porque a eleição para a Casa Alta ficaria com Renan Calheiros e Gaspar. Na compensação, Lira indicou a esposa de JHC, Marina Cândia, para a segunda vaga ao Senado. A conferir essa dobradinha.

Sem bajulação

Em tempos de tanta bajulação – querida pelas autoridades, na maioria das vezes no Judiciário e Legislativo – o deputado federal Célio Studart (PSD-CE) resolveu simplificar o trato pessoal com as visitas. Na porta do gabinete, colou um cartaz visível para quem chega: o seu nome é Célio, não precisa chamá-lo de doutor, excelência ou senhor. E ponto.

Mulheres nas eleições

Co-organizado por Gabriela Rollemberg, o movimento “Mulheres que Pensam o Brasil” realiza hoje, na ALESP, etapa de consolidação da Carta das Mulheres para a Política – Agenda para as Eleições de 2026. O documento foi entregue ao presidenciável Augusto Cury, que inseriu as diretrizes em seu plano de Governo. A Carta será apresentada a todos candidatos à Presidência. E a Clariana Barão, candidata do Democracia Cristã, que terá chapa 100% feminina.

Efeito inverno

O inverno 2026 tem impulsionado a procura por produtos típicos da estação no e-commerce. Levantamento do Cuponomia aponta aumento de até 82% nas buscas por itens como meias de lã, lareiras, aquecedores, moletons, casacos e cobertores. Na sequência aparecem lareiras ecológicas e elétricas (+51%), moletons (+37%), aquecedores (+30%), botas femininas (+25%), casacos (+23%) e cobertores (+22%).

Financiamento Rural

As cooperativas financeiras ampliam o acesso ao crédito rural e impulsionam o agronegócio em Goiás, onde responderam por 10,8% dos financiamentos contratados em 2025, totalizando R$ 3,14 bilhões. O tema será destaque no 16º Congresso Brasileiro do Cooperativismo de Crédito, de 26 a 28 de agosto, em Goiânia, reunindo especialistas para debater inovação, sustentabilidade e o futuro do setor.

Ponto Final

Frase no Eixão da W3 de Brasília, num cartaz colado em viaduto: Que vençam as Bruxas. Ano de eleição....

ESPLANADEIRA

#AEARJ articula, em simpósio nos dias 26 e 27/8, política do agro para próximo Governo do RJ. #Amigos do Bem leva escola do sertão de Pernambuco da nota 3,5 para 9,8 no IDEB. #Alexandre Chaves (Auddas) segue em Salvador pelo projeto Conselheiro pelo Brasil. #Fernanda França lança dia 14/8 "As perguntas que nunca fiz", na Casa 11 (RJ). #Lígia Vargas apresenta série Fora do Mapa (Travel Plus), com novo olhar sobre Portugal. #Manassés Carloto lança na sexta-feira "O Velho Sábio e a Verdadeira Riqueza", na Livraria Argumento (RJ).