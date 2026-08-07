No primeiro turno, Lula fica à frente de Flávio com 41%, contra 37% do senador - Montagem / Redes sociais / Reprodução

No primeiro turno, Lula fica à frente de Flávio com 41%, contra 37% do senadorMontagem / Redes sociais / Reprodução

Publicado 07/08/2026 12:00

A “neutralidade” dos Partidos Progressistas, Republicanos e Podemos na eleição presidencial, diante do cenário indefinido entre Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), só reforça o que o povo já sabe: o projeto desses partidos é de Poder, não pelo Povo. Não ter lado neste momento mostra que o pragmatismo político foi para o brejo e a sem-vergonhice mostra a cara. Neutros agora e ou num eventual 2º turno, os caciques (e suas bases) vão pular no colo de quem ganhar.

Paraguai nuclear

Citamos aqui na terça (4) que o Paraguai está com demanda alta para energia industrial, com leva de multinacionais de diferentes setores se instalando no País, e que a Usina de Itaipu não supre essa nova carga. O Governo Hermano acaba de fechar acordo com os Estados Unidos no setor nuclear para apoio de tecnologia para instalação de energia nuclear. No Brasil, já temos de Angra 1 a 3, longe da capacidade de geração prometida.

Ghosn, o retorno?

Com a estreia da conta no Instagram @carlos.ghosn.official, o libanês-brasileiro Carlos Ghosn, o ex-todo poderoso CEO da Renault-Nissan tem dado dicas nas redes como coach empresarial. Foragido da Justiça do Japão, acusado de crimes financeiros na multinacional, ele vive em Beirute, sob proteção da cidadania. Ghosn estava em prisão domiciliar em Tóquio e fugiu dentro de uma caixa de violoncelo e de jatinho.

Cárcere sobre ondas

Ancoram em mares internacionais nas costas do Brasil, Chile e Peru, sem alarde, navios-prisões chineses. Têm estrutura para pesca em alto mar, de sardinha (Atlântico) e salmão e camarão (no Pacífico). A maioria dos “pescadores” são detentos chineses que colaboram na pesca, limpeza e processamento interno dos pescados, que já chegam aos portos da Ásia prontos para venda e consumo. Se o Brasil tivesse essa ideia...

Quem dá mais?

O presidente da Câmara de Salvador, Carlos Muniz (PSDB), decidiu valorizar seu apoio na disputa pelo Governo da Bahia. Reuniu-se com ACM Neto e, segundo interlocutores, apresentou e estabeleceu, digamos, um piso político para apoiá-lo. Para ampliar a barganha, Muniz fez a reunião chegar aos ouvidos dos petistas para tentar algo do governador Jerônimo (PT). Como ele não topou, Muniz declarou apoio a ACM.

Chapa definida

O governador Mateus Simões (PSD), candidato à reeleição em Minas, oficializou a chapa majoritária para as eleições. A coligação será formada com a federação União-PP, Novo, federação PRD e Solidariedade, e Avante. O candidato a vice será Danilo de Castro (União). Não haverá aliança para o Senado. Carlos Viana (PSD), Marcelo Aro (União-PP) e Marco Antônio Costa, o Superman (Novo), serão os candidatos.

ESPLANADEIRA

# Vinícola Brasília promove amanhã evento especial Dia dos Pais. # West Shopping (RJ) sorteará 2 scooters elétricas G15 no Dia dos Pais. # Lília Refle lança amanhã “A cor da felicidade”, no Recipiente Porongo (Botafogo-RJ). # Dedalus promove Dario Kamada a diretor comercial e parcerias. # Jornada do Patrimônio leva, a partir de hoje, 254 atividades culturais a Museus e parceiros do SISEP em SP. # Lundbeck Brasil completa 25 anos em saúde do cérebro com expansão para neuro-raras.